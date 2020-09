Sí habrá ‘Grito’, pero sin público

La fiesta del Grito de Independencia se cerrará a la población en general para evitar contagios de Covid-19, indicó el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

Inicialmente se informó que habría cupo limitado, y aunque Juárez está en semáforo amarillo, se considerará como si estuviéramos en naranja, afirmó.

El evento se realizará en la plaza de la Mexicanidad con un aforo de 500 personas, incluidas los que participarán en la producción del evento.

Ortega explicó que sólo asistirán funcionarios municipales, representantes militares y de las tres esferas de gobierno; no se permitirá la entrada a la población en general.

Agregó que tendrá una duración de no más de una hora y media; el evento consistirá en una representación teatral alusiva a la fecha, el acto protocolario del Grito de Independencia y al final el espectáculo de juegos pirotécnicos. La ceremonia iniciará a las 22:30 horas y el Grito se dará a las 23:00 horas. “Va a ser televisada por todos los canales locales de televisión y lo que queremos es que la gente no acuda, no está abierta al público porque no queremos poner en riesgo a la ciudadanía con un evento masivo”, subrayó el funcionario.

“Como no hay presentación artística no queremos que la gente se arriesgue, queremos que disfruten el evento protocolario a través de la televisión y los medios de comunicación digitales y que no pongan en riesgo a su familia”.

Igualmente debido a la pandemia el desfile del 16 de Septiembre se desarrollará en menos tiempo y en un tramo más corto que en años anteriores, informó anteriormente el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

La parada se realizará por la avenida 16 de Septiembre, pero en esta ocasión de la calle Colombia a la Bolivia, que son cinco cuadras, y la duración será de 20 a 30 minutos.

Desfile

