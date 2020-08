Cortesía

Ciudad Juárez— “Si él viviera seguiría ayudando”, destaca sobre su esposo Laura Rentería, viuda de Torres, quien sobrevivió al Covid-19 a pesar de sufrir diabetes. Sin embargo, Laura lamenta que su cónyuge no tuvo la misma suerte.

Cumplirían 36 años de matrimonio este 10 de agosto, pero el padecimiento tocó a su puerta, enfermando no sólo a quien fuera su compañero de vida, Isabel Enrique Torres Olvera, sino a también a ella y a sus hijos.

“Si tienes poquito, hay que dar de lo que tienes. Por eso Dios nos ayuda”, recuerda Laura estas palabras que le mencionaba su esposo, a quien recuerda como altruista, siempre pendiente de sus seres queridos.

Con él formó una familia de tres hijos: una mujer de 29 años, y dos hombres, de 32 y 21, quienes se encargaron de llevarlo al hospital, una vez que desarrolló síntomas graves del padecimiento pandémico.

Marco Antonio Torres Rentería, el hijo menor de Laura e Isabel Enrique, atestiguó con su hermano, cómo la salud de su padre, de 56 años, se deterioró el 12 de julio pasado; su papá estaba renuente a ir al hospital.

Recuerda que aunque Isabel Enrique tuvo síntomas leves en un inicio, luego, al ser un hombre robusto, el Covid-19 le generó complicaciones de consideración, una de ellas, la principal: imposibilidad de respirar.

Tras insistirle, logró convencerlo de que era necesario ir a un hospital, y aunque se presentaron en el Hospital General, no fue aceptado, ya que tenía Seguro Social: “Por mí no quedó, dijo mi papá y de ahí volvimos a la casa porque lo iba a consultar un doctor a domicilio, lo traíamos con tanque de oxígeno y el doctor le dijo que ya tenía una semana con el virus, lo medicó pero le advirtió que el virus sería agresivo”, narra Marco Antonio. De ahí fue con su hermano a comprar la receta recomendada; recibió una llamada.

‘Tuve las mejores atenciones’

“Era mi mamá, me preguntaba si ya mero llegaba porque mi papá necesitaba urgentemente el oxígeno (que se había agotado). El plan era surtir la receta, y llenar el tanque de oxígeno y llevárselo a mi papá. De fondo se escuchó mi papá diciendo ‘dile que no se tarde porque ya me urge’, y ahí me ves, a mi hermano y a mí, con la prisa… nos regresamos y mi papá ya se estaba complicando, le pusimos el tanque y checamos oxígeno, traía 34 (lo recomendable es 90). Fuimos a urgencias del Hospital 35”, detalla el hijo.

Una vez en el inmueble, y aunque los médicos y enfermeras hicieron lo propio, fue demasiado tarde: “vimos que mi papá ya no estaba respondiendo, se le iban los ojos y estaba con la boca abierta, y yo entre mi inocencia, pensé ‘a lo mejor se desmayó’”.

Isabel Enrique, su padre, murió cerca de las 02:00 horas del 13 de julio, pero ahí no terminó el mal sabor, ya que su madre Laura, también inició con los síntomas.

Para la viuda, la suerte fue distinta, ya que sus hijos, al percatarse de los síntomas del Covid-19 en ella, que le generaron coma diabético, la llevaron al Hospital 35 a tiempo, fue transferida al 66 y sobrevivió.

“Tuve las mejores atenciones, los doctores se portaron conmigo de maravilla, las enfermeras me ayudaban a bañarme, me preguntaban a cada rato si ya comí, a los que estaban como yo que pasaron el peligro van y los revisan. La atención fue muy buena. Yo me di cuenta de cuatro personas que murieron por Covid, yo los vi cuando los pusieron en las bolsas, pero son cuando llegan muy graves. Como en el caso mío, lo mío fue grave por el coma diabético pero si se va con tiempo, con la ayuda de Dios, que obra en las enfermeras y doctores, se recuperan”, dice la mujer, quien espera su testimonio motive la prevención.

Ella perdió a su esposo y sus hijos a un padre. Fue cremado y despedido con la canción “Amor Eterno”, quienes lo recuerdan saben que, aunque no está físicamente, él sigue ayudando, generando conciencia en los que aún están, llevando el mensaje de acudir por ayuda profesional desde los primeros síntomas de este padecimiento, que suma en Ciudad Juárez 4 mil 635 casos acumulados con 674 finados y 2 mil 036 sanados.