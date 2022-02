Sí al rojo, pero no a los cierres: empresarios

Ciudad Juárez.— Ante la amenaza de retroceso a semáforo rojo, empresarios insistieron en no cerrar la economía, pues afirman que no es la solución para frenar los contagios de Covid-19.

De acuerdo con los representantes de la iniciativa privada (IP), a dos años de la pandemia se deben buscar estrategias nuevas, pues lo único que ocasionan las restricciones es daño a la economía de los negocios, que no han podido recuperarse en todo este tiempo.

Además, coincidieron en que, aunque los contagios van en aumento, los casos no han sido graves debido al avance que se tiene en la vacunación.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y también miembro del Consejo Estatal de Salud, manifestó que por parte de los negocios se cumple con todos los protocolos sanitarios para mantenerse libres de coronavirus, por lo que esperan “librarla en esta situación de resigo”.

Agregó que la gobernadora, María Eugenia Campos, está consciente de que no se debe cerrar la economía, por lo que se buscan otras alternativas para frenar los casos.

“Los contagios ya vienen para abajo, lo que va a subir son los decesos por todos los que están hospitalizados, que ése es otro indicador que afecta al semáforo”, expresó.

En ese sentido, opinó José Mario Sánchez Soledad, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien destacó las inversiones millonarias que han hecho las maquilas para mantenerse libres de contagios.

Concordó también en que ya no se debe parar la economía, “así esté como esté la situación”.

Dijo que, aunque las empresas registraron días atrás mayor ausentismo por contagios en una cuarta ola, “se tiene bajo control”.

“Sí está pegando mucho más duro (la nueva cepa de coronavirus), es mucho más infecciosa esta enfermedad, pero también gracias a que Juárez está en un porcentaje muy vacunado, la mayoría de los casos han sido leves”, expresó.

‘Semáforo ya es obsoleto’

Agregó que es necesario estar conscientes de que el Covid va a estar ya en la paleta de enfermedades que se atiende en el sistema de Salud.

“Lo que hizo grave al Covid es que no estábamos listos para tratarlo, no se sabía cómo y no había el equipo suficiente, pero ahorita ya no es así, se han hecho inversiones y nosotros también pensamos que el semáforo ya es obsoleto”, dijo.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que volver a un semáforo rojo sería muy complicado para los negocios, que no han podido recuperarse económicamente de los dos años de pandemia.

Además, dijo que al limitar las ventas se tienen que tomar otras opciones para recuperar ingresos, como es el caso de ajuste de precios, lo que a su vez incide en la inflación.

“Si se está considerando tener un semáforo rojo, habría que ver bajo qué condiciones, pero nosotros hemos insistido que cerrar la economía no es la solución porque eso provoca otros problemas: si reduces los aforos y horarios a otros sectores, ya no venden como antes ya que cuesta más caro operar con las bajas ventas y entonces vienen las alzas de precios”, manifestó.

Dijo que ese organismo también forma parte del Consejo Estatal de Salud y, aunque escuchan sus propuestas y puntos de vista, la decisión final respecto al semáforo rojo la toman los médicos.

“Desde el punto de vista empresarial, hemos sido la voz para expresar cómo está la economía, pero no tenemos voto, sólo escuchar y ver lo que está pasando con la pandemia”, expresó.