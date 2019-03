Sesiona Congreso en esta ciudad

Ciudad Juárez— Por primera ocasión la sexagésima sexta Legislatura del Congreso del Estado se reunió en la ciudad como parte de un mecanismo de sesiones itinerantes en diferentes municipios de la entidad.

El Centro Cultural de las Fronteras ubicado en el Pronaf fue declarado recinto oficial ayer para albergar los trabajos de la sesión ordinaria y la agenda contempló la discusión de 14 puntos.

Los trabajos de la sesión ordinaria comenzaron a las 11 de la mañana. A la entrada del lugar se encontraban alrededor de 50 personas, trabajadores de la maquiladora NAMS, para protestar contra el abandono de la empresa.

Cuauhtémoc Estrada, representante de los trabajadores, informó que buscaron “el apoyo de los legisladores locales para que a través de otros mecanismos se acelere la conclusión de nuestro problema”.

Acusó que los trabajadores no han recibido respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo estatal en relación con una petición que realizaron el viernes pasado para emitir un comunicado oficial a las empresas clientes de NAMS y haga saber las condiciones laborales con las que actúa en Juárez. Los quejosos se entrevistaron con varios diputados de extracción morenista en la entrada del recinto.

El evento inició con discursos del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, y el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez. Se había agendado la intervención de los presidentes de cada grupo parlamentario, pero al final se desechó esa parte del protocolo.

La cancelación de las intervenciones provocó que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) saliera del recinto en protesta mientras los discursos de los mandatarios se terminaban.

“Nosotros en la junta previa solicitamos que las fuerzas parlamentarias fueran escuchadas pero no sucedió así. No vamos a abonar a los reflectores del gobernador, es un protocolo de fotos donde no son escuchados los representantes de las fuerzas políticas”, consideró la presidenta de la fracción priista en el Congreso, Rosa Isela Gaytán Díaz.





Acuerdos

Entre los puntos más destacados que fueron aprobados con mayoría se encuentran la reforma a varios artículos de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes en las que se obliga a las instituciones que pertenecen al Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes (Coespo) a orientar a los migrantes de sus derechos, trámites, servicios, ubicación de hospitales y albergues por medio de módulos de información.

Con 31 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuente con plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación del presente del decreto para crear y publicar un Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, en armonía con el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.





Demandan concluir hospitales

El diputado panista Jesús Macías Villarreal presentó el proyecto de acuerdo con carácter de resolución urgente para exigir al Gobierno federal la agilización del proceso de conclusión, rehabilitación y equipamiento de los hospitales de Cancerología y el de Especialidades en esta ciudad.

El legislador panista expuso que “es tiempo de que el Gobierno federal sea congruente con los juarenses. Es aquí en Juárez donde se recaudan las mayores cifras de impuestos para ser entregadas a la Federación”.





Portación de armas

A su vez el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandro Gloria González, presentó un exhorto para reformar el Código Penal del estado de Chihuahua en materia de portación de armas al interior de domicilios.

De igual manera, con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en virtud del derecho constitucional de legítima defensa y la libre posesión de armas de fuego dentro de los domicilios se sirva modificar el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus artículos 9, 15 y 21.

La propuesta comprende registrar las armas para su protección en el interior de un domicilio ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ésta deberá proveer los requisitos necesarios para la aportación de armas y los interesados deberán justificar la posesión de dos o más armas en un solo domicilio.