‘Serán puentes en el Centro una gran obra’

Funcionarios municipales comparecieron ayer ante el Ayuntamiento para explicar el proyecto de puentes para la zona Centro por parte de Grupo México Transportes Ferromex, plan al que se oponen integrantes de la iniciativa privada.

“Es una gran obra para la ciudad, pero no ha iniciado, no han iniciado los trámites”, dijo al respecto el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Durante la sesión de Cabildo, los directores de Obras Públicas y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) presentaron ante los regidores información técnica de la obra, que contempla un puente en la avenida Vicente Guerrero y un paso a desnivel en la Francisco Villa, además de un paso peatonal.

Daniel González, director de Obras Públicas, expuso que el proyecto forma parte de un plan maestro de desarrollo del Centro Histórico desde hace alrededor de 10 años, que actualmente se encuentra en análisis técnico por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Mencionó que la inversión, de más de 400 millones de pesos, será por parte del Ferromex una vez que se tenga el expediente de la SCT; la dependencia municipal estará a cargo de la gestión y asesoramiento.

Recordó que el proyecto forma parte de cinco pasos entre superiores e inferiores, de los cuales se han construido hasta el momento tres, que son el paso a desnivel del bulevar Norzagaray, el paso superior de la avenida Sanders y el paso subterráneo de la avenida 16 de Septiembre.

“Se hicieron investigaciones a detalle de las obras inducidas a través de la infraestructura existente en la ciudad”, dijo Mora Palacios. Añadió que se trabajó con la JMAS para conocer la red de agua potable y drenaje, con Gas Natural, CFE, Telmex y prestadores de servicios de telefonía celular e Internet y con base en eso se entregaron planos de sus instalaciones en esa área.

Durante la sesión de Cabildo, ciudadanos pudieron exponer su postura con respecto al proyecto del paso superior. Mauricio Torres, representante de la asociación Apartado Postal 32000, externó la preocupación del gremio de comerciantes de la zona Centro por el impacto negativo que pudiera tener la obra.

“Lo vivimos con el BRT y la ciclovía, entendemos la postura del IMIP y Obras Públicas, buscamos cómo socializar el tema, además de que se tiene que consensuar con las personas afectadas”, dijo.

Torres solicitó al Cabildo pausar el proyecto para realizar una revisión técnica y además que se socialice.

“No se ha socializado, no nos hemos sentados a hablar del tema. El motivo de nuestra presencia es pedirles que lo pausen para tener oportunidad de analizar el tema y ver que sea funcional”, agregó.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar comentó que Pablo Cuarón es uno de los empresarios que está en desacuerdo porque tiene interés en la construcción de una tienda justo en donde finalizará el proyectado paso superior.

En cuanto a las afectaciones, el edil dijo que “puede haber afectaciones pequeñas, sin embargo, ahí es donde entra el concepto del bien común. Es decir, no puedes tú someter el bienestar de toda una comunidad, de toda una ciudad, y la obra, una obra de esta relevancia que se merece Ciudad Juárez, porque puede afectar a unos cuantos, eso no es el gobierno, no es el bien común.”

Dijo que la administración municipal tiene la voluntad “de ver cómo podemos apoyar para que sea la menor afectación posible”. (Con información de David Ceniceros / El Diario)

