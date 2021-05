Serán mujeres prioridad: Adriana Fuentes

Cortesía / El programa en el que ha trabajado más de un año lleva por nombre ‘Mujeres Sin Temor’

Ciudad Juárez— “En la incesante violencia contra la mujer, se destaca que los delitos contra ellas son mayores que contra los hombres, por eso llama la atención que tanto (Cruz) Pérez Cuéllar como (Javier) González Mocken digan que se preocupan por el tema, cuando nunca hicieron nada al respecto”.

Lo anterior lo declaró la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia municipal, Adriana Fuentes, al hablar de cómo cada día aumentan en esta ciudad los índices de ataques de diversa índole en contra de mujeres y cómo sus contrincantes políticos han querido politizar la situación cuando nunca actuaron en favor de ellas.

Comentó que durante su gestión administrativa frente al Gobierno municipal tendrá como prioridad a las mujeres y sus necesidades, para lo cual ha trabajado durante más de un año en un proyecto en específico.

“No voy a permitir que se les sigan violando sus derechos, que las traten de esta manera, con tanta violación en casa. A diario en las colonias que visito no hay día en que alguna mujer no diga que la golpearon, robaron, violaron. No vamos a permitir esto en mi Gobierno”, advirtió.

Informó que el programa al que se refiere lleva por nombre “Mujeres Sin Temor”, y estará orientado a que todas las habitantes de Juárez, independientemente de su edad, se sientan seguras al salir de su casa.

