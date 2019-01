Serán juzgados menores Centros Regionales de Justicia Alternativa

Ciudad Juárez— Los juzgados menores que funcionan en Práxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ascensión también van a funcionar como Centros Regionales de Justicia Alternativa, para conciliar y mediar en asuntos de materia familiar, civil, mercantil y penal, informó María del Rosario Ramos Oquita directora del Instituto de Justicia Alternativa (IJA).

La funcionaria indicó que los jueces menores fueron capacitados y podrán atender asuntos como pensiones alimenticias, custodia de menores, divorcios, incumplimientos de contrato, pagares y en materia penal acuerdos reparatorios. Estos convenios tienen la misma validez que una sentencia y se logra conciliando a las partes en conflicto.

“No sólo serán juzgados tendrán una dualidad de funciones. Ahora también van a funcionar como Centros Regionales de Justicia Alternativa… le apostamos a un cambio social, a que dialogando es posible resolver los conflictos y se instalan en lugares donde se registra una gran violencia”, señaló Ramos.

Al lograrse un acuerdo entre las partes en conflicto, en los Centros Regionales se firman convenios acordes a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua -publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo del 2015 y que entró en vigor al día siguiente- que tiene la misma validez que una sentencia y que básicamente es un acuerdo hecho a la medida de quienes los suscriben y donde ambas partes ganan, explicó Ramos.

En los centros regionales de Justicia instalados en Ciudad Juárez y de Chihuahua el índice de cumplimiento es del 90 al 95 por ciento.

“Ellos (las personas en conflicto) participan directamente, es la democratización de la justicia. Es un servicio gratuito, que no les cuesta, no requieren de un abogado. Ellos llevan el proceso de la mano de un facilitador, no quedan rencillas pues es un convenio de mutuo acuerdo con la misma certeza jurídica de un proceso que derive en sentencia”, afirmó.

La titular del IJA explicó que los centros de Justicia son dos las funciones principales, mediar y conciliar para ellos se cuenta con abogados, psicólogos y trabajadores sociales quienes además recibieron de 180 a 250 horas de capacitación y cuentan con mecanismos alternos para facilitar la comunicación entre las personas en conflicto.

En materia familiar los jueces menores podrán conocer sobre pensiones alimenticias, custodia de menores, divorcios; en material civil el incumplimiento de contratos; en materia mercantil sobre pagares y deudas y ene penal delitos menores en lo que de acuerdo a la ley se permita la celebración de acuerdos reparatorios.

Los jueces menores recibieron una capacitación de más de 250 horas y al funcionar esos juzgados como centros de Justicia Alternativa en esta región del Norte del Estado serán cuatro centros regionales, sumando el de Ciudad Juárez que en febrero próximo cumplirá un mes de estar operando.

En Ascensión el juzgado y Centro Regional de Justicia Alternativa se encuentra ubicado en la calle San Carlos esquina con Morelos número 392 de la colonia Centro, el teléfono es 636 692-13-74; En Práxedis G. Guerrero el domicilio es Fernando H. Pérez número 6 cruce con Hidalgo de la colonia Centro, el teléfono es 653-03-92; en Guadalupe está instalado en la calle Francisco Escajeda número 135 colonia Centro, teléfono 656 652-04-76 y en Ciudad Juárez en las anteriores oficinas de Gobierno del Estado en eje vial Juan Gabriel y calle Aserradero.

En las tres primeras el horario de atención es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y en Ciudad Juárez de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El único requisito es llevar una identificación oficial.





