Será Juárez sede de Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Ciudad Juárez.— Marcada por abusos desde su creación, la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) será trasladada a Juárez como eje de la estrategia de seguridad en la frontera dentro del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 presentado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Queremos volver a recuperar Ciudad Juárez y sabemos que es posible”, aseveró ayer la mandataria durante el evento que se celebró en Chihuahua capital, al justificar la decisión.

Aunque el documento PDF que contiene el plan de trabajo de la administración no profundiza en proyectos, sí menciona que contempla para esta frontera inversiones en agua potable y drenaje, así como la construcción y ampliación de pasos a desnivel, un programa de transformación de Riberas del Bravo, además de un transporte BRT eficiente.

Establece, entre los planes de trabajo, la construcción de una segunda gaza vial en la intersección de bulevar Juan Pablo II y avenida Francisco Villarreal Torres.

En el tema de seguridad, en el que fue enfática Campos Galván, señaló: “ya no tenemos por qué creer que es muy difícil resolverlo; sí es difícil resolverlo, pero no es imposible”.

Y destacó, sobre todo a Ciudad Juárez: “no es imposible porque ya lo hicimos, la seguridad es un problema que a todos nos duele muchísimo, pero nunca debemos dejarnos atrapar por la desesperanza”.

Dijo que el plan es llevar los índices delictivos al más bajo nivel posible.

Expuso incluso que anteriores gobiernos, por algunos años, dejaron esa deuda con todo el estado, pero de forma muy especial en Ciudad Juárez. “Y nosotros como entidad y como familia chihuahuense ya no queremos seguir siendo un referente de inseguridad a nivel nacional y en el mundo”.

Al anunciar que trasladará la SSPE a Juárez, aseguró que esta acción no implica abandonar Chihuahua. Desde su lugar en el escenario, lanzó un “no me vea así, alcalde, se lo prometo, no vamos a abandonar Chihuahua ni ningún municipio del estado, pero tenemos que poner especial atención, muy, muy especial atención a Ciudad Juárez”.

Creada a principios de 2020, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha sido “marcada” por denuncias de abuso, asesinatos, detenciones ilegales, lesiones, robos, allanamientos, entre otros.

El archivo periodístico muestra que tan sólo en sus primeros 17 meses, hasta junio del año pasado, la corporación acumulaba 599 carpetas de investigación en su unidad de Asuntos Internos, o una al día, por “violación o el incumplimiento a la obligación y deberes de los agentes”.

El PED presentado ayer establece que el 56.67 por ciento de los homicidios dolosos en el estado ocurre en Juárez, y que en la entidad se encuentran activadas cinco alertas de género en los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo.

Asimismo, que la localidad se encuentra en el segundo lugar nacional con mayor número de carpetas de investigación iniciadas en el período enero-noviembre de 2021, con 1 mil 177; a su vez la ciudad de Chihuahua está en el onceavo lugar, con 324 carpetas de investigación iniciadas en el mismo lapso.