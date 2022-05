‘Será Federación quien decida sobre el Centro de Convenciones’

Ciudad Juárez.— Ante las declaraciones de la iniciativa privada en la que sostuvo que la construcción del Centro de Convenciones dependía de un permiso del Gobierno municipal, ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar manifestó que eran resultado de la ignorancia en torno al tema o de una perversidad, porque el Gobierno federal es el único entre con facultades sobre los terrenos de El Chamizal.

“La verdad a mí me pareció de muy mal gusto y yo estoy muy molesto por esas declaraciones porque, insisto, el Gobierno federal tiene facultades, evidentemente es algo que no creo y algo que no está en la mesa, pero pudiera hasta revertir la entrega, entonces no se vale, yo creo que se envalentonaron, no sé qué les pasó, pero nosotros vamos a trabajar conforme a derecho”, dijo el alcalde.

Además, una vez más reiteró su disposición para que él y la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, viajen a la Ciudad de México y dialoguen con el Gobierno federal y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de que se agilice el proceso y se determine si finalmente se otorgarán los permisos necesarios para comenzar con la construcción del Centro de Convenciones.

Explicó que El Chamizal cuenta con diversas áreas que no se regularon en su momento, por lo que el Gobierno municipal sólo heredó el “valepadrismo” de quienes no procedieron como debió de haber sido, y las declaraciones de la iniciativa privada, en particular de Carlos Murguía, presidente del Fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones, le parecen injustas.

“Es una declaración que muestra o una profunda ignorancia o una gran perversidad, porque decir que esto se resuelve sólo con que el Municipio otorgue permisos mínimo muestra ignorancia, porque el Gobierno federal tiene todas las facultades, sea determinar qué hacer o no en El Chamizal”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa esta mañana.

Explicó que la jurisdicción de la Federación sobre El Chamizal recae sobre todo en las áreas que no se regularon, pues desde su entrega al Municipio en 1987 se instruyó para que se creara un consejo de administración y hasta el momento no se ha creado, lo que provocó que desde entonces haya desorden en los comodatos y en las escrituras de los terrenos.

“Entonces que salga Carlos Murguía a decir que es nomás un asunto de que el Municipio dé permiso, o es muy ignorante o es muy perverso, entonces no se vale, no se vale porque yo he estado en comunicación con ellos y yo siempre dije que lo importante era acudir con el Gobierno federal, con la secretaria de Medio Ambiente para plantear y hablar del tema”, dijo el alcalde.

El pasado sábado, el alcalde dijo que apoya la construcción del Centro de Convenciones en el área de El Chamizal que se ha elegido, porque considera que beneficiará de manera económica e incluso, a pesar de los detractores que se han manifestado, dijo no cree que el proyecto represente una afectación ecológica derivada de su edificación, pero que la decisión no le corresponde al Gobierno municipal.