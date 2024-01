Será ‘carro completo’ para Morena: Loera

El precandidato al Senado por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que ese partido se llevará “carro completo” en las elecciones del 2 de junio en el estado.

“Se va a llevar el carro completo Morena, solo en el distrito 6 que ha sido el más panista, allí tendríamos más complicaciones, pero todo lo demás, incluso el mismo municipio de Chihuahua, podemos dar una buena batalla”, comentó en entrevista para El Diario.

El aspirante identificó varios retos en la próxima campaña electoral, como incrementar la participación electoral en Juárez. “Otro foco rojo es el IEE, que no vuelvan a hacer trampa en la ubicación de casillas; el tema del agua que seguramente lo van a querer mantener vivo; vencer cacicazgos sobre el voto campesino”.

Consideró que la figura de delegado federal en los estados debe fortalecerse en el próximo sexenio, luego de que gobernadores de oposición “no entendieron el propósito de la figura” y aparte haber enfrentado incluso el “desaire de algunas instituciones federales” durante su gestión.

“Debe ser un coordinador del gobierno federal, aunque sea político, hice los intentos que sí resultaron, pero luego tuvimos que enfocarnos en los programas sociales, pero sí se debería fortalecer”, consideró.

El pasado 2 de enero Juan Carlos Loera de la Rosa, junto con la diputada federal Andrea Chávez Treviño presentaron el inicio de su precampaña rumbo al Senado por la coalición “Seguimos Haciendo Historia” integrada por Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT).

Antes, Morena afirmó que las designaciones son producto de las encuestas realizadas en el estado.

En un proceso transparente, abierto y democrático en el que se inscribieron 143 personas sólo en estas 11 entidades; después de una valoración política y de la trayectoria de todas y todos los inscritos, el pueblo eligió a través de las encuestas a las compañeras y compañeros que representarán al Movimiento de Transformación para buscar un escaño en el Senado, afirmó el partido en un comunicado difundido ayer.

“No fue fácil, no estaba en igualdad de circunstancias que otros compañeros que se apuntaron en la encuesta. El partido del que soy fundador, aquí a nivel local, no había mucha apertura, tenían sus favoritos, hay que decirlo. A pesar de eso hay una gran aceptación y simpatía por Juan Carlos Loera”, señaló el aspirante.

Loera de la Rosa retó a la fórmula propuesta al senado por la colación PRI–PAN–PRD a debatir en el proceso electoral.

“Los reto a debatir cualquier tema, me parece que les falta mucho por conocer del pueblo de Chihuahua”, dijo al señalar a los aspirantes de la oposición Daniela Álvarez y Mario Vázquez, “la coalición no me quita el sueño, es una alianza inverosímil, contradictoria a sus ideales. Va a ser más fácil para el pueblo definir”, aseguró.