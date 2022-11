‘Sepultan’ en el Centro las fuentes danzarinas

Ciudad Juárez.- Las fuentes danzantes del Centro Histórico de la ciudad finalmente se sepultaron con concreto.

Las fuentes danzarinas que estaban sobre el piso de la avenida Juárez, en la zona peatonal, entre Vicente Guerrero y 16 de Septiembre, formaban parte de una etapa de la restauración del Centro Histórico.

“Esa fuente funcionó como dos meses, y las empezaron a deshacer, se estaba acumulando basura, es increíble cómo la gente la quita”, afirmó el director general de Obras Públicas, Daniel González García.

Se pusieron en funcionamiento en abril del 2016 con una inversión de 12 millones de pesos, de acuerdo con datos periodísticos.

La estructura contaba con 90 pequeñas fuentes y una principal que alcanzaba hasta los siete metros de altura; además, tenía música y en la noche tenía luces de colores, contaba con 84 motores para impulsar armónicamente los chorros de agua.

Sin embargo, de inmediato se robaron las bombas de agua, luego se descompuso la consola, y cuando funcionaban la gente las usaba para bañarse, lo que originó que se taponearan, de acuerdo con información de funcionarios municipales.

También les vertieron grasa y vehículos se estacionaban arriba de ellas, se informó.

La reparación de esa infraestructura ya no se contempló en esta administración municipal porque la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ya no permite el funcionamiento de fuentes con agua potable y en la zona Centro no hay línea morada, que es por donde se traslada agua tratada, expuso el director de Obras Públicas.

Dijo que luego de que ya no funcionaban, la gente arrancó las rejillas, y ese espacio vacío ya significaba un peligro para los peatones de la zona Centro.

“Decidí quitarlas porque va a haber una carrera binacional el 9 de diciembre y por ahí van a pasar los corredores”, explicó la semana pasada González García en una reunión de los regidores de la comisión de Obras Públicas.

Explicó que la administración municipal contempla hacer un proyecto de rehabilitación en el Centro Histórico que incluye esa área.

“Tenemos el remozamiento del Centro Histórico que quedó pendiente, la Plaza de Armas, todo ese proyecto que lo traíamos y no, tuvimos que redireccionarlo, va a seguir”, aseguró.

Explicó que se rehabilitará prácticamente toda la zona peatonal de la 16 de Septiembre y Juárez, desde la Francisco Villa hasta Catedral.

“Falta un tema de acomodar las luminarias, las banquetas que están en pésimas condiciones, todo el tema peatonal, toda la señalización, todo eso; está de las letras de Juárez hacia la Catedral, todo eso se va a acomodar, junto con la Plaza de Armas”, declaró el director de Obras Públicas.

