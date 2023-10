Sepultan a guatemaltecos asesinados por militares

Semanas después de haber salido de su país con la esperanza de llegar a Estados Unidos para lograr una vida mejor para ellos y sus familias, Margarito Canto Juárez y Elvis Enrique Barrientos de la Rosa regresaron dentro de un ataúd a Guatemala, en donde ambos fueron despedidos el pasado fin de semana por sus seres queridos.

Los dos centroamericanos fueron asesinados el 9 de octubre presuntamente por un elemento del Ejército Mexicano cuando intentaban cruzar la frontera a través del desierto de San Jerónimo a Santa Teresa, en un ataque en el que resultaron heridos otros tres guatemaltecos y un hondureño.

Margarito, de 47 años, fue despedido entre cantos, flores y oraciones por su esposa, hijos y parte de la comunidad guatemalteca de Caserío San Juan, aldea San José, Comapa, Jutiapa.

“Duele saber que te irás para siempre de mi lado, papá. Te amo infinitamente. Siempre serás mi mayor motivación. Papito, cuida mucho de mí desde el cielo, espero un día volverte a ver”, le escribió su hija Medaly, en redes sociales.

De acuerdo con su vecino Santos Martínez, Margarito tenía cuatro hijos “y necesitaba sacarlos adelante, necesitaba pagar sus estudios y también apoyar a sus padres, por lo que decidió buscar el sueño americano”; sin embargo, tres días después de su muerte, las autoridades guatemaltecas le informaron a su familia que había sido asesinado en Ciudad Juárez.

Dijo que “él trabajaba en una empresa de seguridad y vivía aquí en el Caserío San Juan; lo que ganaba apenas le servía para el diario vivir, pero don Margarito Canto tenía el sueño de que sus hijos estudiaran. Decidió emigrar porque aquí en Guatemala no tenía los medios como para cumplir ese sueño de que sus dos hijos ya más grandes se pudieran graduar de alguna profesión”.

Margarito no sólo no logró el “sueño americano”, sino que perdió la vida en el intento, por lo cual regresó dentro de un ataúd a su comunidad, en donde el sábado 28 y el domingo 29 de octubre su familia y amigos lo despidieron por las calles, sus hijos abrazados a una de sus fotografías y tomando entre sus manos una manta con su rostro.

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que en paz descanse quien en vida fue Margarito Canto Juárez”, se leía en la manta con la que sus hijos recorrieron las calles de su comunidad para luego colocarla sobre el ataúd en el que fue velado, y sobre ella una camisa roja de cuadros.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó ayer que los cuerpos de Margarito y Elvis Enrique (de 25 años), salieron del Servicio Médico Forense (Semefo) el pasado 21 de octubre, aunque fueron recibidos por sus familias una semana después.

Elvis Enrique, quien era aficionado a las motocicletas, fue recibido por sus padres y decenas de personas en la aldea El Zapote de Santa Lucía Cotzumalpa, en Escuintla, Guatemala, en donde fue velado rodeado de cantos y flores, y luego enterrado entre lágrimas, lluvia y oraciones.

“Se le va a extrañar toda la vida, duele el alma, era muy buena persona… me quedo con su última sonrisa, su sonrisa que daba sólo amor. Esperamos el cuerpo con ansias, pero a la vez cuesta creerlo, tenía una vida por delante”, dijo su tía.

De acuerdo a seguimientos periodísticos, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2023 murieron en el municipio de Juárez al menos 53 personas migrantes, provenientes de diversas nacionalidades, debido a diferentes causas.

Además, según datos de la Patrulla Fronteriza, durante el año fiscal (AF) 2023 –el cual abarcó del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023– el Sector El Paso registró un récord histórico de 148 muertes de personas en situación de movilidad.

