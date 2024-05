‘Sentí morir de angustia y desesperación’

A través de Facebook, una madre ecuatoriana agradeció a sus paisanos la ayuda para reunir los 15 mil dólares que le cobraron de rescate para liberar a su hijo secuestrado en Ciudad Juárez.

La mujer narró que durante un mes se mantuvieron privados de la libertad su hijo, su sobrino y dos amigos de ellos, identificados como Iván O., Klever M., Tony L., y Mike T., quienes buscaban llegar a los Estados Unidos pero –en abril– cuando arribaron a esta frontera fueron privados de la libertad.

“Hola mi linda gente, primero agradeciéndole a mi Dios que mi hijo y mi sobrino salieron sanos y salvos de esa gente mala y agradecida con mi linda gente colimeña recintos y amigos de cantones vecinales, millón gracias por su apoyo con todas las actividades que se organizaron para recaudar fondos y completar el dinero para que ellos puedan salir de esa gente”, compartió la madre sudamericana.

Durante un mes, los familiares y conocidos de las víctimas recorrieron las calles de su comunidad, haciendo rifas y pidiendo el apoyo de la gente para liberar a los migrantes que permanecían retenidos en esta frontera.

“Les digo algo cuando ustedes necesiten de mi ayuda no duden en buscarme para ayudarlos, sentí morirme de angustia y desesperación, me sentía impotente al estar tan lejos de mi hijo y sobrino, fui una madre desesperada porque no sabía que les podía pasar a ellos”, compartió.

De acuerdo con El Mercurio de Ecuador, al llegar a la ciudad los traficantes de personas los llevaron a una casa de seguridad, en donde había otros migrantes, algunos también de Ecuador. Y, desde allí los captores grabaron videos e hicieron videollamadas a sus familiares, para mostrarles cómo los tenían.

“En uno de los videos se veía a tres de los cuatro compatriotas semidesnudos sobre el suelo y boca abajo. Los tenían con las manos atadas hacia la espalda y sometidos.

Los secuestradores les exigían 15 mil dólares a cambio de la liberación, por lo que los familiares y amigos se unieron para hacer bingos, preparar comida y otros eventos para recolectar el dinero”, informó el medio sudamericano.

En abril, la organización sudamericana 1800migrante.com, con sede en la ciudad de Nueva York, informó que al menos 25 personas entre mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes de distintas nacionalidades se encontraban retenidas en contra de su voluntad en esta frontera, entre las cuales se encontraban ocho migrantes de origen ecuatoriano. Cinco de ellas fueron liberadas después de permanecer ocho días secuestradas, y luego de que sus familias pagaran un total de 40 mil dólares por su rescate.

Autoridades locales también informaron a mediados de abril que habían detectado un mayor nivel de violencia ejercido sobre las personas migrantes víctimas de secuestro, por parte de sus captores, cuando buscan presionar a sus familias para que depositen el pago por su rescate.

Tablazos y amenazas apuntándolos a la cabeza con armas de fuego, tanto cortas como largas, eran parte de las acciones violentas que realizaban mientras los grababan, para luego mandar los videos a sus familias.