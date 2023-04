Sensibilizarán sobre el autismo con carrera

Ciudad Juárez.— Sensibilizar a la población sobre el trastorno del espectro autista (TEA), que se presenta en una de cada 100 personas, será el objetivo de una carrera recreativa a la que convocan el Gobierno municipal y la Fundación Unidos por el Autismo.

A través de un comunicado, el Gobierno local informó que el evento iniciará mañana domingo a las 8:00 de la mañana en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica, “tratándose de una carrera pedestre recreativa con circuitos al interior de El Chamizal en distancias de 3 y 5 kilómetros”.

La participación, agrega la información oficial, tiene un costo de 300 pesos que serán en beneficio de la fundación, “la cual podrá continuar con su labor de concientización y apoyo para la comunidad”.

Previamente, Egla Ramírez, fundadora y directora de la fundación, explicó que podrán participar adultos, menores y sus mascotas, ya que también se abrirán carreras especiales para niños, desde los 4 hasta los 11 años de edad.

Dijo también que, en total, son 700 los kits que se pondrán a la venta, que incluyen playera conmemorativa, número y medalla por los 300 pesos por corredor, y que las inscripciones se pueden realizar a través del número de teléfono (656) 372-3948.

“Como papás pasas por muchas situaciones, y una de las situaciones es la discriminación, como padres de familia te alejas para no sentir esa discriminación o no sentir el rechazo; conocemos en la asociación bastantes niños, niñas, jóvenes y adultos con autismo y es una experiencia supergrata, pero mucha gente no se da la oportunidad de conocer porque no existe esa empatía hacia los demás”, dijo Ramírez.

El evento es apoyado por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio de Juárez (IMDEJ), del grupo Mascarunners; además, luchadores profesionales, como Invictus y Bravío, se unieron como invitados. También se dio a conocer que se instalará un ring, y se realizará la rifa de varios premios. (Con información de Sol Gallegos)

Cuándo: Mañana a las 8:00 horas, en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica

Apoyo de 300 pesos