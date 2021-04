Señalan riesgos en Centro de Convenciones

Ciudad Juárez— La construcción del Centro de Convenciones en el área conocida como “Los Hoyos” podría provocar conflictos viales y hasta riesgos para los juarenses debido a la falta de calles alternativas que permitan un mejor flujo vehicular en la zona de El Chamizal, según explicó Jorge Bermúdez, presidente local de CMIC.

De acuerdo con el líder empresarial, aunque el proyecto arquitectónico “está bien hecho, la localización no”; lo anterior debido a que la construcción del Centro de Convenciones terminaría por impactar a la colonia Hidalgo y zonas aledañas, mientras que en el lugar podría generarse un desorden vial.

La obra está contemplada a realizarse en un predio ubicado entre la avenida Heroico Colegio Militar, David Herrera Jordán, Moctezuma y 5 de Mayo, espacio conocido como “Los Hoyos”, en donde, en una primera etapa, se invertirán 250 millones de pesos por parte del Fideicomiso del Centro de Exposiciones, integrado por el Municipio, el Estado y cámaras empresariales, según se informó.

“¿Por qué no el lugar?, estamos hablando de que estás en una parte muy baja porque es por donde anteriormente corría el río, eso provocaría que en algún momento el agua puede acumularse, y sí se protege la estructura del Centro de Convenciones, se puede llegar a afectar a la colonia Hidalgo y alrededores”, explicó.

Bermúdez Espinosa agregó que otro de los conflictos de la zona es la falta de vialidades para evitar congestionamientos durante la realización de eventos en el lugar, teniendo en cuenta la cercanía del espacio de exposiciones con otros puntos de alta congregación como el estadio Olímpico Benito Juárez y el propio parque El Chamizal.

“Sólo hay dos salidas, entonces se va a tener un problema con toda la gente que tiene ahí sus centros deportivos, como constructor hay que ver todos los beneficios o conflictos, nada más hay que recordar cómo se congestiona la zona cuando hay un juego de futbol, ahora si a eso, le sumamos un evento o una exposición acá, ¿por dónde se va a dar movilidad?”, cuestionó.

Ante las situaciones expuestas, el presidente local de CMIC indicó que uno de los puntos más convenientes para la construcción del Centro de Convenciones era el terreno contemplado en el área del Exhipódromo de esta ciudad, debido a que el lugar permitía tener un mayor control en caso de una contingencia.

La idea de construir el inmueble en el predio ubicado en el cruce de avenida Vicente Guerrero y avenida De las Industrias fue reconsiderada, debido a que el proyecto arquitectónico no cumplía con especificaciones para su funcionalidad. “Primero sí se consideró el área de Los Hoyos, después, la idea se trasladó al Exhipódromo, creo que ahí es un buen lugar, hay espacio suficiente y vialidades, porque se puede arreglar una salida de Vicente Guerrero a Tomás Fernández y generar un loop para cualquier entrada o salida; el problema aquí fue que el proyecto no era de aquí, era de Guadalajara, entonces los materiales, condiciones y diseños hicieron que el modelo no fuera funcional. Lo ideal sería que el buen proyecto que se tiene en Juárez, se pueda aplicar en este otro punto”, comentó.

El presidente de la CMIC señaló que será importante solicitar tanto a las autoridades, como al Fideicomiso del Centro de Convenciones a que rindan cuentas claras sobre los recursos que serán aplicados para la obra y se haga además, un análisis profundo y serio sobre la viabilidad del proyecto, dejando de lado “influencias políticas”.

La obra se pretende iniciar en un predio de 71 mil 848.522 metros cuadrados, el cual se otorgó en comodato por el Cabildo a la asociación civil Exposiciones y Convenciones de Juárez, con la condicionante de que el Municipio pueda usar las instalaciones de manera gratuita para eventos sin fines de lucro.

La superficie total que se contempla es de 112 mil 132.75 metros cuadrados, con una construcción de 29 mil 528 metros cuadrados para la primera etapa.

