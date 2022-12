Señalan que aún faltan pendientes en el Centro

Ciudad Juárez.— En el primer cuadro de la ciudad todavía quedan pendientes, como el retiro de ambulantes y la instalación de botes de basura, afirmó ayer el regidor Joob Quintín Flores, coordinador de la Comisión de Rescate del Centro Histórico.

Reconoció que en el año y tres meses que lleva esta administración municipal ha habido avances, pero todavía falta trabajo.

Los avances son el inicio de las obras de la remodelación de la fachada del Centro Municipal de las Artes (CMA), o antigua Presidencia Municipal, y del túnel peatonal de la 16 de Septiembre, que se usaba como baño público; la instalación de los botones de pánico del Corredor Seguro de las Mujeres y de alumbrado.

En el presupuesto del año próximo se incluyó la Policía Turística y la instalación de casetas de información para los turistas, aseguró Flores.

“Y hacer de la avenida Juárez un corredor seguro turístico”, mencionó ayer luego de una reunión de la comisión de Rescate del Centro Histórico.

Dijo que los ediles integrantes de la comisión darán “un voto de confianza” al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar para retirar a los ambulantes del centro de la ciudad a partir del 7 de enero del año próximo.

Subrayó que falta avance en la instalación de botes de basura, pues desde hace un año tres meses los regidores han insistido para que se coloquen, pero no se ha hecho debido a que se los roban.

“Se supone que iban a poner unos botes de basura que están estudiando; no sé para dónde se irían a estudiar, que los iban a hacer subterráneos, y que no, que se los roban, total que no dan solución a nada. La inoperatividad yo creo que es un distintivo que se está viendo en este Gobierno”, mencionó el edil panista.

“No puede ser posible que en un año cuatro meses estemos insistiendo que no hay botes de basura, y no puede ser posible que la administración no haya sido capaz de poner un bote de basura”.

La regidora Karla Escalante Ramírez señaló que desde la Comisión de Movilidad se dio seguimiento a la creación de un cuerpo de Policía Turística que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya analiza para generar una propuesta al Ayuntamiento.

Señaló que estos agentes operarían en vehículos ligeros, ya que las bicicletas no son viables en el Centro Histórico por sus condiciones.

La regidora Amparo Beltrán, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que esta cartera está dando seguimiento a la rehabilitación de cámaras, luminarias y botones de pánico del Corredor Seguro.

También la regidora Austria Galindo, integrante de la Comisión de Hacienda, expuso avances. Señaló que se contemplan recursos en la administración municipal para la rehabilitación de jardineras y mobiliario urbano en el 2023, además de la colocación de señalética.