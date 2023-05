Señalan desinterés por adoptar ‘lomitos’

Ciudad Juárez.- Rescatistas de la comunidad informaron que las adopciones de perros han disminuido en lo que va de este año 2023, y la falta de recursos económicos y el desinterés de las personas por los canes mestizos son las principales causas.

“Pienso que la gente le tiene miedo al gasto económico de un perro, por la situación económica en la que estamos, tener una mascota es un compromiso muy fuerte por las vacunas, esterilizaciones; yo estimo que al menos es una gasto inicial de mil 500 pesos”, dijo Guadalupe Zárate, del hogar temporal Patitas Callejeras.

Desde hace 10 años, Guadalupe Grado, del grupo de rescate Patitas Mojadas, ha rescatado perros para después darlos en adopción, y señaló que este año ha sido muy difícil, ya que únicamente ha logrado encontrarle un hogar a tres ‘lomitos’ y todavía está en busca de una familia para 85 más.

“Las adopciones han estado lentísimas, casi siempre, pero hoy más que nunca, en los albergues tenemos perro criollos y ahora la gente busca perros de raza”, mencionó.

Señaló que los canes llegan a su albergue en estado de desnutrición, enfermos y con miedo por la situación que vivieron en las calles.

“A veces es el entusiasmo (de adoptar un perro), pero ya ven la realidad, que necesitan ir al veterinario, cuidados, comidas, muchas veces no tienen paciencia porque tarden un mes para adaptarse a un nuevo hogar, y no tienen paciencia y me los regresan”, expresó.

Ana Félix, también rescatista, explicó que este año lo comenzaron con un promedio de 8 a 10 adopciones, pero este mes de mayo ha estado ‘flojo’, ya que en su refugio se han enfocado en la recaudación de fondos y croquetas.

Detalló que hay algunos casos en que los perros son regresados a los refugios, ya sea porque no lograron adaptarse a su nuevo hogar o porque los dueños no pudieron con la responsabilidad, aunque también hay otras situaciones en que son olvidados nuevamente en las calles.

“Hay personas que los echan a la calle, afortunadamente algunos les conservan su plaquita de identificación, y hay otros que se perdieron y ya no supe de ellos, al menos van esterilizados y vacunados”, dijo Félix.

Añadió que durante la temporada de vacaciones es cuando incrementa el número de adopciones, aunque deben ser muy rigurosas, ya que la mayoría de las personas buscan un perro o un gato para regalar, sobre todo en época navideña.

“Casi siempre se da en temporada de vacaciones, en fechas donde la gente quiere tener un regalo porque los ven como objetos, ahí nosotros tenemos que tener tacto para ver cuál es la intención de la familia en adoptar”, finalizó.