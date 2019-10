Señalan de fraude a empresario por 2 mdp

Ciudad Juárez— Una orden de aprehensión fue ejecutada en contra de un empresario por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por un monto de dos millones de pesos.

Una agente del Ministerio Público le formuló cargos legales a Óscar Armando Orpinel Hernández para acusarlo de haber vendido en dos ocasiones las estructuras de cinco anuncios panorámicos y al final de la diligencia él fue dejado en libertad, para que se presente de forma voluntaria a las siguientes audiencias.

La representante social le dio a conocer al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce que el 15 de junio del 2012 Orpinel vendió las cinco estructuras, ubicadas en la avenida Paseo Triunfo de la República número 4509 y que cuenta con la licencia municipal 638; en San Lorenzo y Paseo Triunfo de la República con licencia 641; en Manuel Gómez Morín y Chaparral número 307 con licencia 54; en avenida De las Torres número 1511 de la colonia Alcaldes con licencia 647 y otra en la avenida Tecnológico con licencia 644.

La venta se realizó a la empresa Servicios de Anuncios Publicitarios S.A. de C.V., representado por Juan Manuel Ramírez Barajas, en un monto de dos millones de pesos.

Sin embargo, indicó la fiscal, Óscar Armando Orpinel ya había comercializado esos espacios el 16 de febrero del 2010 a la compañía Anuncios Tecnológicos Moctezuma o ATM Espectaculares S.A. de C.V., en dos millones 430 mil pesos.

La venda doble configura el delito de fraude, indicó la representante social al referir que ese ilícito está contemplado en el Artículo 224 fracción III así como 223 apartado IV ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Ante los señalamientos, el sospechoso decidió guardar silencio por recomendación de su abogado Nahúm Nájera.

La agente del MP le solicitó al Tribunal de Control le medida cautelar de prisión preventiva al referir que Orpinel Hernández no tiene arraigo en Ciudad Juárez pues se ubicaron los domicilios que proporcionó y no fue localizado además los reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y del Registro Público de la Propiedad en 2015 indicaron no tener registros de Orpinel.

Sin embargo, en la audiencia celebrada en la Quinta sala de la Ciudad Judicial, el abogado defensor presentó varios contratos de arrendamiento de la casa y el inmueble que renta Orpinel para su negocio además de comprobantes emitidos por el SAT con domicilio en Ciudad Juárez y otros documentos.

Al final el juez ordenó la libertad y le impuso al acusado la obligación de presentarse cada mes a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) y fijó otra audiencia para el próximo miércoles a las 10:30 horas.





[email protected]