Señalan ‘cuota’ en Aduana para importar autos

Ciudad Juárez— La propietaria de una empresa de importaciones atribuyó a actos de corrupción y extorsión en la Aduana de esta frontera la retención de cientos de vehículos cuyo ingreso al país se retrasó esta semana en el puente internacional Guadalupe-Tornillo.

De acuerdo con Patricia Guerra Miranda, de la compañía de asesores aduanales “Grupo Guerra”, funcionarias “lideradas” por la jefa de departamento en la dependencia federal, Mayté Ponce Cruz, le informaron que sus procedimientos no avanzaban debido a que los pedimentos no estaban en “las listas” de quienes pagan cuotas.

“Desde hace cuatro días me tenían que haber modulado los camiones; estaban en la fila, como normalmente se hace para entrar a los módulos; sin embargo, la licenciada Lourdes Elizabeth C.V., tanto como la encargada en ese momento de módulos, Carmen Yadira B.F., ellas comentaron que no iban a modularnos porque no estábamos dentro de las listas”, dijo Guerra en entrevista.

“Que porque no estaban ‘cantados’, como vulgarmente se les dice, que no estaban ‘cantados’ y no estaban dentro de las listas, que son los que pagan las cuotas”, agregó.

Leonardo Raya, administrador de Comunicación Institucional del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a quien remitió la Aduana local para solicitudes de información, no respondió ayer llamadas, como tampoco Emma Raigadas, subadministradora de la misma oficina.

Un correo electrónico enviado ayer por la tarde a la cuenta oficial de Ponce Cruz tampoco obtuvo respuesta.

El señalamiento de Guerra agrega que las cuotas ascienden a 500 dólares por unidad, y que le han sido solicitadas por personas externas a la institución coordinadas con oficiales de la dependencia.

“Empiezan porque ellas en sus propios teléfonos empiezan a hablar y mandan el listado, y empiezan a verificar con los números de pedimento para ver si están en la lista; tienen ahí una relación de pedimentos que se supone están ‘cantados’, como se le llama vulgarmente, que pagan cuota, que están arreglados; si no, no cruzan”, dijo.

“Yo no voy a acceder a ninguna extorsión, y se los he dicho miles de veces, cada vez que me hablan a mi celular, a hablarme para decirme que entrara, y que me alineara (…) Personas de ellos, gente externa que ni siquiera son funcionarios, que son los que andan enviando las listas, pendientes de lo que está pasando”, agregó Guerra, entrevistada en su oficina.

La empresaria señaló también que prevé proceder de manera legal por lo expuesto.

Asimismo, que hasta ayer por la tarde permanecían retenidos en las plataformas del cruce internacional más de cien de sus vehículos pendientes de importación –entre ellos nueve camiones escolares– debido a que, si bien pasaron el primer módulo, les tocó semáforo rojo.

“(Lo atribuye) a estas personas, quien maneja la Aduana es Mayté Ponce Cruz, ella la liderea con ellas y personajes externos que no son funcionarios”, dijo.

“Son actos de corrupción, y todos los vehículos que se quedaron. Hay dos patentes que no les quisieron modular, por la misma situación, porque no están en los listados (…) Todos mis camiones, todo lo que me empezaron a procesar, cayó en reconocimiento aduanero”, agregó.

Por la mañana, cientos de vehículos pendientes de importación amanecieron acumulados en las filas de ingreso a México en el citado cruce internacional y, de acuerdo con otros testimonios recabados, debido a que el trabajo del SAT se redujo por completo el jueves.

Y, si bien ayer se procesó la importación de más de 200, alrededor de 60 quedaron a la una de la tarde –cuando concluye el turno– estacionados en las filas y con los trámites pendientes de reanudación el próximo lunes.

Alrededor de las cinco de la tarde, diversos “cruzadores” con pedimentos de Grupo Guerra se comunicaron a este medio para denunciar que, si bien habían alcanzado a pasar por la primera caseta, a decenas les tocó semáforo rojo para revisión, sin que durante horas se les informara sobre los trámites.

“Entramos a modular; ahí es el primer paso. Nos pasan a patio y de ahí nos pasan a otro módulo, y de ahí ya no nos han dado el pedimento para poder salir”, dijo ayer una conductora afectada que se comunicó con este medio.

“Yo tengo desde las siete de la mañana aquí y no me han soltado”, agregó la entrevistada, que pidió no ser identificada por temor a represalias contra su actividad económica.

