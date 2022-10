Señalan a la JMAS por desatención a primaria

Ciudad Juárez.— Por segunda semana consecutiva serán afectadas las clases de los estudiantes de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en la etapa IX de Riberas del Bravo, luego de que el sector se quedó sin el suministro de agua y la dirección se vio obligada a suspender actividades, pero teme que la situación se prolongue y afecte a los alumnos.

“Cae un chorrito que de la noche a la mañana llena uno de los tinacos que tenemos, pero en el turno vespertino el agua es muy escasa porque no hay presión y se quedó de mandar pipas y no, no mandaron absolutamente nada (…) Es preocupante, este es el período del ciclo escolar más importante porque es cuando menos faltas hay”, dijo la directora Elizabeth Nieto.

Ante la situación, el viernes de la semana pasada la maestra convocó a madres y padres de familia, además de estudiantes, para juntos exigir a las autoridades una solución que les permita contar con el servicio de agua y, por lo tanto, retomar las actividades presenciales en los salones de clases, que fueron suspendidas durante tres días la semana anterior.

Sin embargo, los residentes del fraccionamiento señalaron que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) no atendió sus llamados a pesar de tener cinco días sin el servicio, por lo que sugirieron el recurrir a pipas para llenar los tinacos con los que se abastecen los sanitarios que emplean más de mil 200 estudiantes, entre los turnos matutino y vespertino.

“Es importante que regresen a las aulas porque el hacinamiento o confinamiento hizo que ellos hayan sido violentados que hayan tenido condiciones extremas, como quedarse a cuidar a hermanitos, estoy hablando de niños de 9 y 10 años cuidado de otras infancias sin ningún conocimiento, sin nada”, dijo la maestra Nieto, luego de que el servicio de agua no se repuso totalmente esta semana.

El pasado lunes los estudiantes retomaron sus clases, luego de tres días sin actividades, porque comenzó a llegar agua al plantel educativo, pero la cantidad únicamente permitió que se llenara un tinaco, el cual fue usado por los alumnos del turno matutino y ya no permitió que hubiera suficiente líquido para los más de 600 que ingresaron en la tarde.