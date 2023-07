Señala Sheinbaum a Fox como vocero del Frente

Ciudad Juárez.- Claudia Sheinbaum afirmó que el expresidente Vicente Fox es el vocero del Frente Amplio por México y que cualquiera de sus integrantes pertenecen a un proyecto del pasado.

De visita en Ciudad Juárez, donde se reunió con trabajadoras de maquiladora, Sheinbaum condenó el ataque antisemita que realizó el exmandatario panista al llamarla "judía búlgara", aunque luego pidió disculpas.

"Lo que pasa es que Fox es lo que representa la derecha, la derecha que hoy se organiza en el frente amplio opositor, que yo le llamo el Frente Cínico, pues lo que muestra es lo que ellos piensan realmente", declaró la exjefa de Gobierno.

"Ellos se han vestido de otra cosa, ellos se visten de demócratas o se visten de feministas o se visten de ambientalistas, pero en el fondo lo que piensan es lo que dijo ayer (viernes) Fox, aunque después se hizo para atrás".

La aspirante a encabezar la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación recordó que el viernes exhibió declaraciones que ha dado Fox, quien dijo, no sufre de esquizofrenia, por lo que dice, sino que es lo que piensa realmente.

"Un día al expresidente lo utiliza el PAN como medio de comunicación en un spot en donde dice Fox que él inventó la pensión al adulto mayor y un mes después en una entrevista dice que todos los que reciben un programa social son una bola de flojos, aunque lo dijo con otra palabra, entonces no es que él esté esquizofrénico, no, es que en realidad lo que piensan, es lo segundo que él dijo", consideró Sheinbaum.

"Entonces al mismo tiempo pues es un vocero real de la derecha. Fox es un vocero del Frente Amplio, eso es en realidad lo que está ocurriendo".

La aspirante presidencial descartó interponer una denuncia por probable violencia de género en contra del expresidente.

"No, no, no, que siga, que le siga Vicente Fox, porque así es claro qué es lo que representa".

Sheinbaum también fue cuestionada sobre si Xóchitl Gálvez debería renunciar a su cargo como senadora para realizar las giras que forman parte de su campaña para ocupar la candidatura del Frente Amplio.

"Yo lo que considero es que ellos representan el pasado, cualquiera de ellos, ellos representan un pasado que justo oímos, eso", dijo, refiriéndose a testimonios de trabajadoras de maquiladora que le narraron las jornadas que realizan en la industria y la necesidad de espacios para cuidar a sus hijos.

"Ellos defendían ese modelo de desarrollo económico, ellos defendieron durante años, ellos y ellas, defendieron durante años ese modelo neoliberal que lo que generó fueron profundas desigualdades y pobreza, y nosotros lo que luchamos es por el bienestar, es decir son dos proyectos, ellos son los del pasado y nosotros somos los de presente y el futuro".

Con información de Reforma.