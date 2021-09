Señala alcalde a grandes terratenientes

Ciudad Juárez— Durante su quinto y último informe de gobierno, el alcalde Armando Cabada Alvídrez señaló a los grandes terratenientes que provocaron la dispersión de la ciudad con la venta de predios al margen de la mancha urbana, donde se construyó gran cantidad de fraccionamientos.

“Nuestra ciudad ha crecido sujeta a los intereses de grandes terratenientes; la orientación, su dispersión y su falta de infraestructura tiene raíz en el beneficio de unos cuantos que terminamos pagando la mayor parte de la sociedad”, expuso.

Dijo que por ello, en su administración se promovió una estrategia de consolidación urbana para mejorar el nivel de vida de los juarenses.

Agregó que esta acción no significa olvidarse de la zona perirubana de la ciudad, ya que sigue promoviéndose en ese sector, la industria, el comercio y servicios.

“Simplemente porque no podemos olvidarnos que en esas zonas ya viven personas que merecen que el gobierno las trate con dignidad y los provea de los servicios necesarios”, mencionó.

Expuso que en la administración municipal 2013-2016 el 80 por ciento de los nuevos fraccionamientos se aprobaron en la zona periurbana.

Mientras que en su primer período en el 2016-2018, el 98 por ciento fue dentro de la mancha urbana y en su último período el 90 por ciento fue dentro de la mancha urbana y sólo el 10 por ciento en la zona periurbana.

El quinto informe de gobierno se efectuó ayer en la tarde en el teatro Víctor Hugo Rascón del Centro Cultural Paso del Norte, evento al que asistió el alcalde electo, Cruz Pérez Cuéllar y representantes de diferentes sectores de la ciudad, así como regidores, funcionarios municipales y federales.

El alcalde presentó su informe divido en cinco gabinetes; seguridad, administrativo, servicios en infraestructura, económico y social.

Reconoció que de sus promesas de campaña cumplió el 78 por ciento, y entre lo que no se realizó fue municipalizar la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Cabada se comprometió a apoyar como diputado federal al Gobierno estatal y al municipal entrantes.

“Refrendo que desde mis nuevas responsabilidades seguiré trabajando para ayudar a los que extienden la mano para apoyarse en nosotros, no para pedir limosnas o dádivas, sino para encontrar fuerza para salir adelante, no me ausento de la ciudad para alejarme de Juárez, sino para llevar las necesidades y conseguir soluciones a los problemas de esta frontera”, anotó.

Recordó a los 160 empleados municipales que murieron por Covid-19, entre ellos el director de Turismo, Alejandro Siller y el secretario Técnico, Víctor Valencia de los Santos.

Al final dijo que optó por terminar su período como presidente municipal, en lugar de tomar protesta como diputado federal el 29 de agosto, tal como le hubiera gustado a su padre, Arnoldo Cabada de la O.

Agradeció a su madre, Martha Alvídrez de Cabada, a sus hermanos, esposa e hijos su apoyo durante su gestión.

