Senadora hace llamado a la federación ante crisis migrante

Ciudad Juárez.- Desde la estación siniestrada del Instituto Nacional de Migración (INM) donde murieron 40 migrantes la noche del 27 de marzo, la senadora por la Ciudad de México, Kenia López, hizo un pronunciamiento contra el Gobierno federal por la crisis migrante que vive la frontera.

“Hago un llamado enérgico, fuerte, al Gobierno federal para que atienda la crisis migratoria”, pronunció la legisladora federal, acompañada del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Díaz.

PUBLICIDAD

En ese lugar, aseveró que la tragedia fue un crimen de Estado.

En su turno, Díaz llamó al presidente López Obrador “a que vea que Ciudad Juárez también es México, y que la apertura de la frontera sur le causa muchos problemas a la frontera norte”.

“En dos días más de mil migrantes llegaron a la ciudad y no tienen a dónde ir, no hay dónde se les reciba; no hay certeza de que los vayan a recibir en Estados Unidos”, apuntó.

Adicionalmente no hay presupuesto y el Gobierno federal hace como si no pasara nada, dijo.

También hizo un “reclamo frontal al alcalde” de la ciudad. “Venimos a exigirle que se ponga las pilas y defienda a los juarenses, que no los deje solos”, señaló.