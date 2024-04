Semefo, casi a su máxima capacidad

El Servicio Médico Forense (Semefo) está por alcanzar su máxima capacidad, al preservar 464 cuerpos sin identificar y en algunos casos, ya identificados sin reclamar.

La saturación persiste pese a que de manera reciente fueron inhumados 67 cadáveres en las fosas individualizadas del panteón San Rafael, situado a la entrada de Ciudad Juárez.

“El problema es que los ciudadanos abandonan a sus muertos”, planteó ayer Javier Sánchez Herrera, director de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses (SPCF) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó que si bien el Semefo está a toda su capacidad, aún es controlable.

Una opción que están acelerando es una nueva inhumación de, aproximadamente 100 cuerpos.

“Estamos en espera de autorizaciones para nueva inhumación. Tenemos el plan de inhumar lo más que se pueda este año y dejar el Semefo al mínimo”, precisó.

El mes pasado, después de que el Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida así como el Registro Civil y los Servicios de Salud, autorizaron las inhumación en las fosas individualizadas, procedieron a sepultar a 13 mujeres y 54 hombres, quienes murieron a causa de enfermedades o que fueron asesinados entre el 2022 y 2023.

El Semefo ya cuenta con el perfil genético de cada uno de los cuerpos; los expedientes contienen la información de huellas dactilares, fotografía post mortem, información de la ropa que portaban al momento de la muerte, información de odontología forense, informe médico de necropsia, entre otros documentos de estudios periciales, explicó Sánchez Herrera.

“Están pendientes cerca de 100 autorizaciones, el problema es que los ciudadanos abandonan a sus muertos, bajamos el número de depositados con la última inhumación, pero se han venido quedando más nuevos cuerpos”, precisó.

Dijo que no en todos los casos se inhuma a personas no reconocidas oficialmente. De algunas se tienen todos sus datos generales, pero las familias no los reclaman.

“Aquí en Servicios Periciales permanecen como no identificados legalmente porque no los reclaman y no hay quien se acerque a identificarlos”, dijo el servidor público.

Los datos aportados por el Semefo en la Zona Norte, refieren que en total se encuentran 464 cuerpos.

De ellos 341 corresponden a personas del género masculino y 43 al femenino.

Además existen 80 restos humanos de los que no fue posible determinar género, debido a que se trata de osamentas completas o incompletas; algunos casos son sólo algunos huesos.

En el Semefo se efectúa el levantamiento y entrega de cuerpos. El personal especializado realiza las necropsias cuando existe una muerte violenta, dudosa o sospechosa.

Se ayuda de otras disciplinas biológicas para establecer elementos sobre el tiempo aproximado de muerte, la causa y los mecanismos como se produjo el fallecimiento.

Se auxilia de áreas como Odontología, Lofoscopía, Genética, Química, Rayos X, Antropología, que conforman la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias.

Esta dirección cuenta con cuatro laboratorios ubicados en las cabeceras de las cuatro Fiscalías de Distrito en sus respectivas zonas, que comprenden Juárez, Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc. (Luz del Carmen Sosa)

