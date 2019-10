Semarnat ya expidió la licencia de uso de suelo: Cabada

Ciudad Juárez— El Municipio únicamente tiene que entregar permisos menores para la construcción de la mina en Samalayuca, como las licencias de construcción de las instalaciones y de los accesos, aseguró ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Afirmó que, contrario a lo que dijo el encargado de la representación de Semarnat en el estado, esa dependencia federal ya expidió la licencia de uso de suelo.

“La entrega Semarnat (la licencia de construcción), y la entregó desde hace muchos años, que no oculten esa información, es importante que ellos asuman su responsabilidad”, declaró el presidente municipal.

Dijo que el permiso federal lo otorgó la Semarnat desde el 2015, y aunque aseguró que al Municipio sólo le corresponde despachar licencias menores, se revisarán a fondo, para ello solicitó a las directoras de Desarrollo Urbano y de Ecología “que están encima del proyecto para ver si tiene o no viabilidad”.

“Si nosotros de alguna forma podemos influir para que sobre todo se garantice a los juarenses y a quien viven ahí, que no generará un problema, que será un beneficio, si es así sí, si va a ser un problema no, yo no estoy de acuerdo”, manifestó Cabada.

El encargado de la representación de Semarnat en el estado, Gustavo Heredia Sapién, declaró esta semana que el Municipio de Juárez será el que brinde el último permiso para el inicio de operaciones de la mina en Samalayuca, que tiene que ver con el uso de suelo.

Heredia mencionó que les faltan algunos permisos que tienen que ver con otras leyes en los niveles estatal y municipal.

Refirió que la empresa ha gestionado los permisos ante la dependencia federal, uno de ellos el manifiesto de impacto ambiental, que se basa en el cambio de uso de suelo y el que tiene que ver con la presentación del proyecto.

Añadió que la minera está cumpliendo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que es la que rigió el cambio de uso de suelo.

Recordó que Semarnat negó los primeros trámites debido a que el terreno se encuentra en un área natural protegida, pero que la ley al final de cuentas se impuso a través de los trámites que la empresa hizo y del cumplimiento que obtuvo, por lo menos en el ámbito federal, para que pudiera obtener los primeros dos permisos para establecerse en Samalayuca.

Con una inversión de 4 mil millones de dólares, y la generación de mil 200 empleos, la empresa VVC Exploration Corporation anunció en Canadá la apertura de Gloria, la primera mina de la unidad minera Samalayuca Cobre S.A. de C.V., que será explotada en el desierto juarense.

El plan prevé la extracción de los recursos de óxido de cobre mediante un proceso a cielo abierto, el procesamiento de lixiviación en pilas (extracción con solventes) del mineral y la recuperación del cobre mediante una instalación de electrodeposición en el sitio, conocida como procesamiento SX-EW, se explicó.

[email protected]