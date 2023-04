Semáforos sonoros, un comienzo en la inclusión

Ciudad Juárez.— Un total de 206 semáforos sonoros fueron instalados en el año 2022 por la Dirección de Obras Públicas de Gobierno del Estado como parte de las estaciones de la ruta troncal, un apoyo para los peatones, sobre todo aquellos que tienen discapacidad visual, dijo el vocero de la dependencia, Carlos González.

Alfonso Bojalil Aguilar es un ciudadano que nació con una enfermedad genética que le ha deteriorado su vista, y de manera recurrente se auxilia de estos aparatos para cruzar la avenida López Mateos y otras zonas de la ciudad donde están instalados; mencionó que es un importante avance, aunque a la ciudad todavía le falta infraestructura para personas con discapacidad.

“Me desplazo yo solo y ubico herramientas para desplazarme; sociedad y Gobierno van avanzando y apenas es un comienzo de lo que pudiera servir para una persona invidente”, mencionó.

¿Dónde se encuentran?

Paseo Triunfo de la República, Adolfo López Mateos, Tecnológico, así como el bulevar Manuel Gómez Morín, son algunos de los puntos donde se instalaron estos semáforos, informó el vocero de Obras Públicas.

“Son muy útiles porque te ayudan y empiezas a pensar que eres normal, vamos a decirlo así, y se desplaza uno con mayor eficacia porque no lleva uno la tentación de que le va a ganar a uno el tiempo”, expresó el entrevistado.

Bojalil Aguilar acude a tomar clases al Centro de Estudios para Invidentes a diario, donde participa en el curso de orientación y movilidad. Ahí le enseñan a trasladarse de mejor manera y de forma independiente, aunque ha notado la falta de infraestructura.

“Es el comienzo, falta mucho para cruzar una calle, no tan sólo los semáforos, sino también líneas podotáctiles… hacen falta las banquetas, que no están adecuadas; el muro de contención de la banqueta no se distingue y eso hace que uno no tenga una dirección exacta”, compartió.

Sebastián Quezada Holguín también se ha beneficiado con estos aparatos. Su abuela, Guadalupe Magdaleno, expresó que la implementación de semáforos sonoros es un gran avance.

“Hace unos años fuimos a una asamblea pública en la universidad y les hicieron preguntas a varias personas del público y Sebastián se levantó y dijo que a él le gustaría mucho que hubiera semáforos sonoros, y cuando se dio cuenta de que ya los había, se alegró mucho y se sintió muy bien”, dijo la entrevistada.