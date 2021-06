Seguridad y obras, pendientes para Juárez

/ Los candidatos a la presidencia municipal

Ciudad Juárez— Exigir a la próxima administración que termine las obras del BRT 2 si es que se quedan inconclusas; que el actual Gobierno municipal también dejó proyectos pendientes, y no contratar más deuda, son expresiones y planteamientos que hacen los candidatos a la alcaldía de Ciudad Juárez.

Siete aspirantes al cargo de presidente municipal respondieron un cuestionario de El Diario, ofreciendo soluciones a las principales problemáticas que enfrenta esta frontera, en materia de seguridad, obra pública y finanzas.

Participaron en este ejercicio, Javier González Mocken, postulado por la alianza Nos une Chihuahua (PAN-PRD); Adriana Fuentes Téllez, por el PRI; Rodolfo Martínez, por Movimiento Ciudadano; Rudy Benavides, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Marisela Sáenz, por el nuevo Encuentro Solidario (PES); Misael Máynez, de RSP; además de Cruz Pérez Cuéllar de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-Partido del Trabajo-Nueva Alianza).

Para este ejercicio no fue posible contactar al candidato Andrés Solís, del partido Fuerza por México ni a ninguno de sus representantes.

En materia de Seguridad

1.- ¿Cuáles son sus principales propuestas para combatir la incidencia de asesinatos en Ciudad Juárez?

Javier González Mocken (JGM)

Haremos una sectorización de los distritos policiacos, creando uno adicional en el Sur Oriente con lo que conseguiremos ser más eficientes en el patrullaje y la seguridad. Es muy importante la certificación y profesionalización de los agentes, además de proporcionarles el equipo suficiente para garantizar su seguridad e integrar las nuevas tecnologías para enfrentar a la delincuencia

Con el Modelo de Gestión Táctica aplicaremos sobre patrullaje en las zonas que el área de inteligencia determine reforzar

Cruz Pérez Cuéllar (CPC)

Asumir el liderazgo de una estrategia integral, impulsar que los demás niveles de gobierno hagan su parte a través de una coordinación efectiva; alinear y sumar esfuerzos y capacidades. Gestionar ante la autoridad responsable (Sedena), con el apoyo del Estado y/o empresarios, campañas de desarme (canje de armas por bienes de consumo). Filtrado y depuración de los cuerpos policiales. Capacitación-profesionalización de los policías. Diagnóstico detallado: zonas de mayor incidencia de homicidios dolosos, factores de riesgo, detonantes, motivos; con ello, se pueden optimizar los recursos y atender con mayor eficiencia las necesidades. Infraestructura (video vigilancia y monitoreo).

Adriana Fuentes Téllez (AFT)

En la actualidad Juárez cuenta con 2,500 policías, menos de la tercera parte de lo que requiere. Incrementaremos significativamente el estado de fuerza de la policía con elementos ampliamente capacitados, se les aplicarán exámenes de confianza periódicamente, ya que no se permitirá ningún vínculo entre la policía y el crimen organizado, ni tampoco que estén involucrados en actos de corrupción. Crearemos el sistema de profesionalización en seguridad pública, que permitirá que Juárez cuente con policías preparados y de carrera, justamente remunerados y con todas las prestaciones que goza cualquier otro empleado.

Rodolfo Benavides (RB)

No voy a comentar en este momento de estrategias, porque es un asunto muy delicado que no se pude exponer a la ligera. Nuestra postura será la de ser efectivos diversificando nuestras estrategias, el uso de inteligencia, trabajo en equipo y evitar los conflictos políticos. Tenemos el plan de rehabilitar algunas instalaciones ya existentes, entre ellas centros comunitarios, en los que se hagan adecuaciones para integrarles estos centros de comando regional.

Misael Máynez Cano (MMC)

Pondremos en marcha un nuevo modelo de desarrollo social que involucre mejoramiento de espacios de convivencia, de prácticas deportivas y de esparcimiento cultural. Por ello, gestioné como diputado y tenemos ya autorizado el equipo de la liga mexicana de béisbol. Aunado a ello, detonaremos una nueva administración que asegure mayor dinamismo económico, apoyo a empresas, gestiones de inversión y lo más importante.

Rodolfo Martínez Ortega (RMO)

Convertir la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual implica un compromiso de organización en las colonias a través de la instalación de comités vecinales. Generaremos estrategias de prevención y comunidades seguras que atiendan el tejido social y fortalezcan la cercanía de la Policía con la gente de las comunidades. La atención a los homicidios conlleva a la implementación de programas de prevención y tratamiento de adicciones para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para romper el círculo del narcomenudeo de drogas ilícitas y para impactar la base con los consumidores. Fortaleceremos el sistema de cámaras de video y garantizamos que estén bien manejadas para que verdaderamente sirvan como herramienta para reducir la comisión de delitos.

Marisela Sáenz (MS)

Capacitando de mejor forma a los integrantes de la policía municipal, ya que ellos como primer respondiente deben realizar sus funciones con apego a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, profesionalismo honradez y respeto a los derechos humanos. Los integrantes de la policía municipal tienen una gran importancia porque son los encargados del llenado del IPH (Informe Policial Homologado) y si no lo hacen correctamente, los probables responsables, quienes son detenidos en flagrancia obtienen la libertad por fallas técnicas.

2.- ¿Cuáles para erradicar el feminicidio?

JGM— Mayor patrullaje en las zonas de riesgo para las mujeres. Implementación de corredores seguros. Desarrollaremos una aplicación móvil para que las mujeres en peligro puedan comunicarse rápidamente con las personas que estén a su alrededor, sus contactos y la policía.

CPC— Capacitar a toda la policía municipal, en protocolos de actuación en materia de violencia de género, además de capacitación en Derechos Humanos. Albergue para mujeres víctimas de violencia familiar. Línea de atención a mujeres; telefónica y app, para atender de inmediato los posibles hechos de agresión y a la vez que reciba denuncias anónimas y en casos de emergencia identifique ubicación y despache unidades de policía.

AFT— Crearemos el programa “Mujer Sin Temor”, el cual contempla una estrategia de respuesta rápida para atender los casos de violencia doméstica; asesoría de carácter médico, psicológico y legal; habilitación de estancias de transición para que las víctimas tengan un lugar seguro hasta que se termine su estado de riesgo.

RB— Difícilmente como autoridad municipal podemos hacer algo sino trabajamos desde la prevención, haciendo intervenciones sociales para apoyar en la transformación de la concepción de nuestro entorno cultural en la propia familia. La labor que realiza el Instituto Municipal de la Mujer debe redoblarse y en la medida que las autoridades de salud nos lo permitan, queremos sacar al personal de esta dependencia a que acuda a los hogares en los que se haya detectado un “foco rojo” que deba atenderse con prontitud antes de que el problema se convierta en una estadística por la muerte de una mujer por cuestiones de género.

MMC— Instruiremos a los cuerpos policiacos para sancionar a los acosadores, inicio de violencia que puede terminar en feminicidio. Trabajaremos en capacitación y asesoría en los planteles para educar a las mujeres en identificar situaciones de riesgo. Estableceremos campañas de entrenamiento de los varones para revalorar la vida, particularmente la femenina. Gestionaré recursos para terapeutas escolares y de centros comunitarios.

RMO— Trabajar en la prevención y educación para la prevención de la violencia intrafamiliar, creando unidades de atención de las familias y mujeres en situación de violencia, también con atención de los sujetos generadores para romper el círculo de violencia. La habilitación o la creación de corredores seguros, transporte y rutas seguras para mujeres en las colonias. Estoy proponiendo un programa denominado la “Casa Morada”, un refugio para proteger a las mujeres víctima de violencia en sus hogares, nos encargaremos de darles atención médica, atención psicológica y asesoría jurídica.

MS— A corto plazo realizar de acuerdo con los mapas de estadística criminal una vigilancia especial y dirigida a salvaguardar a las niñas y mujeres de nuestra ciudad en las zonas con mayor índice de violencia de todo tipo hacia este grupo de personas. En el mediano plazo contar con una base de datos de agresores a nuestras ciudadanas, ya que en muchos de los casos existen denuncias previas de agresión por parte de sus victimarios y no se les brinda la atención y protección necesarias. En un largo plazo requerimos educar a nuestros jóvenes en el respeto por las mujeres.

Finanzas

1.- ¿Cuál es su propuesta para enfrentar el déficit en las finanzas que enfrenta la ciudad?

JGM— Aumentar el ingreso y reducir el gasto. Ser eficientes en la cobranza de la cartera vencida del Predial la cual supera los 9,300 millones de pesos. Eliminaremos a los despachos que simulan hacer esta tarea y solo buscan sacar dinero.

CPC— Debemos de trabajar en una planeación estratégica financiera que se determine con base en la realidad de los ingresos. La administración pública es a tasa cero. Todo el ingreso del ejercicio fiscal anual se tiene que ejercer con responsabilidad y no llevar más allá después del cierre anual un gasto que no corresponda.

AFT— Necesitamos administrar con mayor eficiencia los recursos. Vamos a implementar un programa de austeridad. La administración a mi cargo va a plantear una disminución del 10% del gasto corriente. Esto podría representar un ahorro de aproximadamente 364 millones de pesos anuales. Vamos a eliminar todos los gastos innecesarios, ya que el gobierno puede realizar muchas de estas tareas y cuenta con la capacidad para hacerlo.

RB— Lo único que sabemos es que la Ley de Egresos y de Ingresos para el 2021 fue en el mismo monto de 5 mil 508 millones 699 mil 656 pesos, pero nos resulta difícil creer que no se terminará con un importante déficit presupuestario en virtud de los contratiempos causados por la pandemia. No sabemos cómo vamos a encontrar con exactitud las finanzas municipales, pero debemos estar preparados ante cualquier situación que se llegue a presentar.

MMC— La carga financiera anual de los créditos contraídos por administraciones anteriores, compuesta por camino real, plan de movilidad, crédito de alumbrado (Serrano) genera un boquete financiero de trescientos millones de pesos, que aunado al gasto corriente consumen el ochenta por ciento del presupuesto municipal. Ya traje inversionistas para desarrollar proyectos productivos, entre los que destacan, construcción de hospitales, construcción de un tren rápido de Juárez a Chihuahua.

RMO— No hay déficit, sino deuda que se tiene que pagar a largo plazo. Tenemos que hacer un ejercicio de análisis de la administración municipal y quitar dependencias que duplican funciones, revisar el gasto corriente y asegurarnos por medio de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que el costo de las obras y servicios sean contratadas con base a valores reales.

MS— Lo primero será realizar una auditoría a las finanzas del Municipio para con ello tener pleno conocimiento de cuáles son las áreas de oportunidad y reevaluar el presupuesto requerido en cada una, incluyendo las cantidades de recurso humano y material para lograr que en todas las áreas se trabaje con eficacia y eficiencia en pro de las familias juarenses.

2.- ¿Recurrirá a préstamos?

JGM— Durante mi Administración No Contrataremos Deuda Pública

CPC— Los créditos en mi administración serán considerados siempre y cuando no generen un compromiso mayor a los tres años, dentro de mi responsabilidad.

AF— De inicio creo que no hay necesidad de solicitar préstamo o adquirir deuda. Lo que debemos hacer es poner orden en el gasto público, eliminar todas aquellas “fugas” por las cuales los recursos de los juarenses no son destinados para mejorar la calidad de vida.

RB— No es nuestra intención hacerlo, creemos que con las medidas de austeridad que tendremos que aplicar y con el apoyo emergente que tendremos que gestionar ante el Gobierno federal podremos salir adelante.

MMC— No está en mis planes, no pienso adquirir créditos para alumbrado o para proyectos como plan de movilidad, no de largo plazo. En el caso de algunos de corto plazo para darle liquidez al municipio, dependerá de la situación como encontremos las arcas municipales.

RMO— Definitivamente no, primero tenemos que ser racionales cuando invertimos. Tampoco podemos pensar en grandes proyectos de obra a costa del endeudamiento de los juarenses. Primero estableceremos medidas efectivas que nos ayuden a reducir el abultado gasto corriente.

MS— Por supuesto que no se requerirán préstamos, lo mejor es ejercer el presupuesto con inteligencia y responsabilidad.

3.- Realizará un programa de austeridad (en caso de que la respuesta sea sí, especificar en qué consistirá el programa)

JGM— Una reingeniería organizacional, hay una gran cantidad de procesos administrativos innecesarios e inclusive mucho personal con tareas duplicadas, o triplicadas, simplificaremos los procedimientos, para tener un gobierno ágil y que responda rápido. Reduciremos los gastos administrativos y las economías las usaremos para gastos operativos que es lo que a la ciudad le urge. Acabaremos con los negocios personales y prebendas que hoy abundan en deterioro del patrimonio municipal.

CPC— Los gastos de cuenta corriente y gastos de representación serán revisados con lupa para que con el mínimo de recurso público en la administración todos los funcionarios realicen sus tareas adecuadamente y sin dispendio. El programa empezará por revisar el uso de consumibles, gasolinas, teléfonos celulares y el personal de cada una de las áreas, eficiencia y ahorro de energía de las oficinas públicas, reubicación de áreas y funciones en una reingeniería administrativa para eliminar las dependencias que se sobreponen, que tiene las mismas o parecidas funciones.

AFT— Vamos a reducir en un 10% el gasto corriente. Eliminaremos los gastos de comidas a funcionarios. No se dotará de gasolina a funcionarios de primero y segundo nivel. Recurriremos a nuevas tecnologías para disminuir el consumo de energía y combustibles. Implementaremos verdaderos sistemas de control en la contratación de bienes y servicios, dando preferencia a proveedores locales. Se reestructurarán las diferentes direcciones, con evaluación del personal y funciones que desempeñan. No se pagarán celulares.

RB— El plan de austeridad se basa en dos principios fundamentales: dar prioridad a los programas más importantes y aplazar los menos indispensables en una situación de crisis como la que vivimos. Hacer ajustes a los rubros de servicios personales, servicios generales y erogaciones extraordinarias que se manejan en el presupuesto anual. El plan contempla el desarrollo de un análisis permanente de las medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia en la gestión y pretende lograr el involucramiento de los funcionarios públicos para incorporar la necesidad permanente del ahorro en todas las actuaciones de la Administración.

MMC— Afortunadamente no tengo compromisos políticos ni financieros, lo que realmente me permitirá evaluar las áreas del municipio para hacer ajustes en la plantilla. Vamos a realizar todas las compras municipales por subasta pública para terminar de una vez por todas con los nidos de corrupción en las compras para pagar a financiadores de campañas políticas. Las ventas municipales también serán por subasta pública.

RMO— Necesitamos tener toda la información y contar con el Plan Municipal de Desarrollo con el que vamos a gobernar en los próximos tres años. Para ello estableceremos un sistema de gasto que nos garantice prioridades, eficiencia y transparencia, con base con lo que tengamos para administrar y conforme con los objetivos que establezcamos.

MS— La austeridad como tal se verá reflejada al realizar obras publicas de calidad; por ejemplo, al tapar un bache con material de buena calidad será duradera esta reparación, ya que de no ser así nos sale más caro estar tapando los baches a cada rato y de esta forma tendremos calles dignas para nuestras familias y no gastaremos el doble reparando nuestra ciudad.

Obra Pública

1.- En caso de que el Gobierno del Estado deje obras sin concluir en Ciudad Juárez (como la segunda parte de la ruta troncal del BRT) ¿qué hará al respecto su administración?

JGM— Solicitar a la próxima administración estatal que los trabajos se terminen y que se hagan bien, seremos solidarios en lo que es nuestra esfera, para que los juarenses no nos veamos tan afectados, apoyaremos con agentes de vialidad para prevenir congestionamientos en lo que las obras se terminan

CPC— Nosotros vamos a exigir un compromiso con el Gobierno del Estado, con la responsabilidad que tiene, de concluir en el tiempo que tiene programado, todas las obras que tenga en nuestro período de gobierno, abiertas y sin conclusión en Ciudad Juárez. Promoveremos que el Gobierno del Estado, la compañía constructora, el Gobierno municipal y los vecinos, firmemos un documento ante notario con el compromiso explícito de la fecha de terminación de cada obra para que los vecinos y el Gobierno municipal tengamos certeza del costo, desarrollo y terminación de cada una de las obras.

AFT— En caso de que el Gobierno del Estado deje obras sin concluir, mi primera reacción será exigir que la próxima administración estatal cumpla con los juarenses. Los juarenses no debemos pagar las consecuencias de las malas acciones gubernamentales.

RB— Sin el afán de entrar en un enfrentamiento innecesario tendremos que enviar exhortos a través del Ayuntamiento para pedir se agilicen las obras y en los casos en los que haya licencias o permisos municipales que resolver se revisará para que pueda realizarse la obra. Queremos apoyar para que todo el trayecto, desde el Aeropuerto hasta la zona Centro de Ciudad Juárez quede terminado lo más pronto posible.

MMC— Vamos a darle continuidad a los proyectos, es dinero de todos nosotros y no puedo despilfarrarlo sin pudor alguno. Ya basta de caprichos del gobernante en turno. Gestionaremos con el Gobierno del Estado la conclusión de las obras y la puesta en marcha de obras y programas dignos para Ciudad Juárez.

RMO— Nosotros no partimos del supuesto de que si o no nos van a entregarnos las obras. Ellos deben terminarlas y entregarlas a los juarenses. Es su responsabilidad, debieron de racionalizar la ejecución de los proyectos, construyendo en etapas conforme a la disposición de recursos y resolviendo todo tipo de dificultades técnicas. Si no fue así, es responsabilidad del secretario de Obras Públicas. Nosotros no vamos a asumir pasivos del Gobierno del Estado, por lo que en su caso exigiremos su cumplimiento.

Marisela Sáenz no contestó.

2.- ¿Cuáles serán las principales obras para Juárez?

JGM— Primero debemos recuperar la ciudad, garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y su patrimonio, de manera paralela mejorar su entorno, que tengan calles iluminadas, sin baches, limpias, es decir calles seguras y dignas. Presentaremos los proyectos del IMIP de manera oportuna ante la Federación y el Estado para que sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

CPC— Comenzaremos con un plan factible y realizable con recursos de inversión municipal de 300 millones de pesos anuales en pavimentación de nuevas calles para abatir el rezago en Ciudad Juárez. Además desde el primer día de trabajo, comenzaremos con un programa de rehabilitación de parques y espacios deportivos en toda la ciudad, para que nuestra niñez y juventud tengan áreas dignas en donde esparcirse y practicar deporte en condiciones dignas.

AFT— El IMIP y otros organismos profesionales y civiles conocen de hace tiempo las obras verdaderamente prioritarias de Juárez, tanto urbanas, sociales, viales, pluviales. Con base en los ahorros, el presupuesto, empates con la Federación y el Estado y los recursos adicionales que podamos gestionar, se determinará con precisión cuáles de ellas vamos a realizar de inicio a fin. Además, la ciudadanía va a determinar qué obras deberán realizarse en sus colonias para destinar el presupuesto a las necesidades reales de los juarenses.

RB— Nos concentraremos en las obligaciones que como autoridad tenemos y en conjunto con el pueblo de Ciudad Juárez iremos sacando el rezago que existe en las colonias. Usaremos el presupuesto municipal para sacar adelante nuestras propuestas, pero también pediremos el apoyo del Gobierno del Estado y el Federal. Hay aportaciones, apoyos, partidas que podemos bajar del Gobierno Federal y estatal para realizar obras de mayor trascendencia.

MMC— Vamos a construir el “Parque La Puerta” al sur de la ciudad, el cual tendrá la bondad de ser certificado LEED, con lo cual atraeremos turismo local, nacional e internacional, construiremos un libramiento que conecte con Francisco Villarreal para crear un nuevo acceso al surponiente desde la entrada a la ciudad. Vamos a construir dos distribuidores viales, uno en bulevar Independencia y Francisco Villarreal y otro en bulevar Independencia y bulevar Talamás Camandari. Dejaremos un nuevo circuito interior libre compuesto por Panamericana, Triunfo, López Mateos y Casas Grandes.

RMO— Antes que nada necesitamos ponernos de acuerdo con los juarenses para un programa de restauración de la infraestructura de la ciudad, con acciones de reconstrucción y la implementación de proyectos que quedaron inconclusos, así como exigir su conclusión a las autoridades responsables. Necesitamos remozar y restaurar la ciudad antes de que pensemos en obras faraónicas.

Marisela Sáenz no contestó.

Salud

1.- ¿Cómo enfrentará la pandemia y postpandemia?

JGM— Nos sumaremos a las campañas de concientización a la comunidad, haciendo valer los protocolos que determinen las autoridades sanitarias. Brindaremos estímulos a los pequeños comercios en materia de contribuciones municipales, les devolveremos una ciudad segura, sin seguridad no hay turismo, ni nuevas inversiones.

CPC— Nuestro principal objetivo en materia de salud tiene que ver con la prevención, se trata de llegar al grueso de la población a través de la red municipal de centros comunitarios, los que se convertirán en puntos de educación para prevenir problemas de salud como la obesidad, lo que a su vez ocasiona enfermedades basculares, diabetes y otros problemas de salud muy presentes en la población juarense.

AFT— Realizaremos junto con el Sector Salud un diagnóstico en el que exigiremos veracidad y transparencia. Promoveremos las estrategias que aseguren que los juarenses, en su totalidad, hayan sido vacunados. En segundo término, se deberán definir programas de vacunaciones anuales para mantener bajo control tanto los casos de Covid-19 como de influenza.

RB— Queremos convertir a los centros comunitarios en espacios multifuncionales, en los que se pueda ofertar la atención de varias dependencias, entre las que se encuentran las relacionadas a la cuestión de salud, tenemos que adecuar los 47 centros para recibir a aquellas personas que no tengan acceso a ningún sistema de seguridad social. Pretendemos realizar convenios con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para que nos apoyen con personal residente de Medicina para la atención de las personas que necesiten de atención médica.

MMC— Presenté la Ley de Turismo Médico para dar certeza a los inversionista que construirán dos hospitales en Juárez para atender la demanda producto del turismo médico. Presenté el modelo universal de salud para dar certeza de atención digna a todos los chihuahuenses y ese modelo lo vamos a aplicar en Juárez. Hice ya los contactos con compañías aseguradoras americanas para atender sus pacientes. Gestioné que el hospital general se convierta en hospital universitario para generar formación de profesionales de la salud y hacer investigación de la salud fronteriza.

RMO— Es muy importante la aplicación de la vacuna, por eso nos aseguraremos que haya vacunas para toda la población. Esto será una exigencia al Gobierno Federal y también, al mismo tiempo, las buscaremos donde se encuentren para adquirirlas. Es muy importante que haya programas de educación dirigidos a la población para mitigar los contagios, pensando en la prevención a la salud.

Gobierno

1. ¿Cuál es su evaluación sobre el actual Gobierno municipal?

JGM— Un retroceso de muchos años, porque no solo no avanzamos, retrocedimos en una serie de logros que habíamos obtenido, el Centro Histórico que habíamos recuperado para la convivencia familiar hoy está peor que nunca. Nuestras calles abandonadas, no recuerdo en la historia de Juárez tantos baches, y una ciudad tan sucia ¿Cómo es posible, que hasta el servicio de recolección de basura que tenía una calificación de 8.5 en calidad de servicio, hoy este reprobado?

CPC— El actual gobierno municipal deja áreas de oportunidad en las calles con baches y sin pavimento en los espacios públicos que necesitan urgentemente ser rescatados, pero además deja una deuda enorme en materia de seguridad y prevención del delito en su modalidad de violencia de género.

AFT— Del 0 al 10, 0

RB— Les tocó gobernar una época de pandemia y eso les impidió desarrollar su programa de gobierno en la parte final de la manera en que hubieran deseado, sin duda alguna, cerrar con ejercicio sin complicaciones del presupuesto.

MMC— Es la peor administración que hemos tenido los Juarenses. Hoy día tenemos una ciudad saqueada! Gracias a Dios que ya se van… bueno, intentan quedarse por medio de otro partido donde se incrustaron

RMO— La evaluación la tienen los juarenses. Es un gobierno que abandonó la ciudad, privilegiando inversiones de otra naturaleza, antes de asegurarse del mantenimiento urbano y generó proyectos muy controversiales y endebles como el de iluminación de la ciudad. Es un gobierno alejado de las y los ciudadanos. Nunca vimos un plan congruente con las necesidades de los ciudadanos.

Marisela Sáenz no respondió.

2. ¿Cuál es su evaluación sobre el actual gobierno de Javier Corral?

JGM— Los indicadores nacionales lo colocan como un gobierno que enfrentó en materia de economía bien la pandemia, hemos tenido altibajos en materia de salud, pero finalmente estamos en franca mejoría. En la recta final de su gobierno le está dando a Juárez los apoyos que se merece, opino que pudieron ser dosificados y que a estas alturas ya deberíamos ver las obras terminadas.

CPC— El peor gobierno de la historia de Chihuahua ya está por salir, será expulsado por la puerta de atrás y tendrá un enorme peso en la espalda por no haber cumplido con la esperanza de los chihuahuenses. Hoy Javier Corral se va con la peor calificación que un gobernante pueda tener en la historia. Su fracaso en materia de seguridad es una herida viva en el pueblo de Chihuahua.

ADT— Del 0 al 10, -1

RB— Tendremos la misma postura con el Gobierno del Estado, la gente será la que mejor evaluación haga de él. Incluso lo podremos ver reflejado en el resultado de las elecciones.

MMC— Es un gobierno con astigmatismo político y miopía económica. Nunca quisieron atender las propuestas que hice como diputado para mejorar el sistema de salud, el sistema educativo, la seguridad ni las inversiones que traje al estado. ¡Vergonzoso!

RMO— Los chihuahuenses tendrán la misma evaluación que hacen de Juárez. Es una administración lejana a la gente. Aumentó sustancialmente la deuda y no resolvió lo básico. La obra pública, la construyeron al final y ahora no sabemos si la van a terminar, además de que fue financiada con recursos del Fideicomiso de los Puentes Federales, no del Gobierno de Chihuahua.

Marisela Sáenz no respondió.