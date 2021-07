Seguridad y Covid en migrantes, principales problemas a solucionar

Ciudad Juárez— Temas como la contención de la pandemia en la población migrante, así como evitar que éstos sean privados de su libertad en casas de seguridad o sean víctimas de abusos, son los principales problemas abordados durante la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes realizada ayer en Pueblito Mexicano.

Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), señaló que el objetivo principal de la reunión fue concentrar a representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y organizaciones religiosas dedicadas a la atención y refugio de migrantes, para conocer avances y llegar a acuerdos.

“La decisión relevante que se tomó fue que en adelante todos los espacios humanitarios donde se pretenda alojar a personas en situación de movilidad, estén debidamente identificados y registrados en el programa de Atención a Migrantes ante Coespo, para saber que efectivamente se dedican a atender a personas en movilidad”, dijo el funcionario.

Lo anterior, sería con la intención de evitar que los migrantes que arriben a esta ciudad, terminen en espacios como “casas de seguridad”, en donde permanezcan encerrados y sin la posibilidad de desplazarse de manera libre.

Para ello, la Coespo habría entregado identificaciones a estas organizaciones y espacios que los acreditan como espacios registrados ante el Programa de Atención a Migrantes.

Por su parte, Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno señaló que lo más destacable de la reunión fue la colaboración que se lleva a cabo entre todos los niveles de gobierno y ONG’s para poder atender el fenómeno migratorio, el cual, escapa del control de las autoridades.

“Consiste en tener un mejor registro de albergues y casas de migrantes, a fin de que no se preste a que bajo estos esquemas haya quien atraiga migrantes y los priven de su libertad, también en parte que quienes no se dediquen a atender este problema, soliciten apoyos que al final no cumplen su objetivo”, dijo.

Además del tema de seguridad, Rogelio Pinal Castellanos, director de Derechos Humanos del Municipio de Juárez, destacó que otro de los problemas a los que se enfrentan las autoridades en el control migratorio, es el derivado de Covid-19.

“Se han detectado varias casas de seguridad, incluso en menos de un mes, además de eso, otro de los retos que tenemos ahorita es el Covid, tenemos que tener el material necesario para hacer las pruebas y que todos los los espacios humanitarios utilizados estén libres de contagio”, señaló.

Ante esta situación, Valenzuela Peralta dijo que se ha mantenido una estrecha colaboración con la Jurisdicción Sanitaria II, con la intención de identificar posibles contagios.

