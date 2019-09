Seguridad, principal problema a atender, afirma el obispo

Ciudad Juárez— Temas de seguridad y relacionados con el trabajo son los principales problemas que debe atender el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, dijo ayer en entrevista el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.

Hoy el presidente Armando Cabada Alvídrez presentará el primer informe de su gobierno, en el cual el líder de la Iglesia Católica señaló los tópicos que aún no han sido resueltos para la ciudadanía.

“La seguridad es un tema muy importante que está ahí, es el clamor de toda la ciudanía, buscar la paz, y otro es el trabajo, que todos tengan uno y que sea bien remunerado; pienso que somos una ciudad bendecida, pero hace falta trabajo y buena remuneración”, enfatizó el obispo.

El obispo señaló que la comunidad hace sus aportaciones y eso le da derecho a exigir a su Gobierno de una manera respetuosa que haga su trabajo.

“El pueblo tiene el derecho de exigirles a nuestras autoridades que se conduzcan siempre por el camino del bien y que procuren siempre hacer el bien, pero los ciudadanos tomemos conciencia de la civilidad, de unirnos, que cada uno coopere, que haya respeto mutuo y que veamos por el bien de nuestra ciudad”, dijo el líder de la Iglesia Católica.

Agregó que el trabajo que se ha realizado en esta administración no ha sido suficiente para cubrir todas las necesidades de la ciudad.

“El señor presidente hace el esfuerzo y la labor para que nuestra ciudad vaya por buen camino, con una estabilidad; sin embargo, no han sido suficientes porque lo vemos, lo escuchamos, yo que voy a las parroquias, que la luz, el pavimento, son temas que ahí están, no sé si él no alcance a cubrir todas las necesidades, desconozco si a nivel Municipio y Estado haya buena o mala relación, desconozco, tal vez falte un poquito más organización”, dijo el obispo.

A pesar de que señaló algunos aspectos que faltan por resolver en la Ciudad Juárez, felicitó al mandatario local por el trabajo que ha realizado durante su administración.

“Yo lo felicito por su gobierno, en su informe que ya mañana (hoy) dará, estaremos atentos a lo que él informe, le deseamos lo mejor”, manifestó José Guadalupe Torres.

