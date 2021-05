Seguridad, apuesta de Adriana Fuentes

Ciudad Juárez— Llegar a una corporación con hasta 6 mil policías municipales y que la mayoría sea de Juárez o tenga arraigo aquí es la principal apuesta de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia municipal, Adriana Fuentes Téllez, para reducir la incidencia de homicidios.

“Sí”, respondió tajantemente a la pregunta de si así logrará bajar las muertes dolosas que hoy colocan a la frontera como la tercera ciudad más violenta del país.

“Resolverán los altos índices de homicidios porque ellos (los policías) van a ver por sus familias, van a ver por sus gentes, y por ende, no van a permitir tanto homicidio, ni tanta violencia porque sus familias están aquí”, afirmó.

La candidata priista asegura que se apega a un plan de Gobierno basado en cuatro ejes: “Un Juárez para vivir bien”, “Un Juárez en armonía”, “Un Juárez para disfrutar” y “Un Juárez para prosperar”, que incluye aspectos de seguridad, economía, salud, deporte y cultura.

Madre de cuatro hijos y con siete nietos, quien aspira a gobernar el municipio más grande del estado es egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con la carrera de Administración y Mercadotecnia, además de que tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. En 2012 fue diputada federal.

“Ciudad Juárez es un mosaico de personas, somos más de un millón y medio viviendo en Ciudad Juárez en mil 300 colonias. Fui a las colonias porque este proyecto no es de este año, lo vengo trabajando desde hace más de un año”, asegura al defender su proyecto político, el cual, indica, se hizo de la mano de empresarios y organizaciones civiles, y afirma además que está rodeada de médicos, académicos, “de gente que conoce muy bien la cultura y los deportistas, porque yo no soy experta en esto, que me digan cómo y tengan soluciones”.

Establece que todas las colonias son diferentes y cada una tiene diferentes necesidades, pero algo que la gente pide a gritos es la seguridad. “Somos la tercera ciudad más violenta en el mundo”, señala.

Y es aquí donde entra una de sus principales propuestas.

De 2 mil 500 policías que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), refiere, sólo mil 250 están operando, con 417 agentes por turno.

“Quedan 417 policías en un municipio como Juárez. Y no alcanza, no es nada. Se supone que cada ciudad necesita tener 1.8 policías por cada mil habitantes”.

“Mi plan de trabajo para esto es: primero necesitamos que la Policía esté capacitada, que se les estén haciendo exámenes periódicamente; cortar con la corrupción, que no quiere decir que todos los policías son malos. Pero sí, no es secreto de nadie, existe corrupción dentro de la Policía municipal, como también hay policías coludidos con el crimen organizado”, menciona.

“Entonces, lo que podemos hacer son capacitaciones, no permitir que uno solo sea corrupto. Si tú permites que uno solo lo haga, lo va a seguir haciendo, necesitamos cortarlo de tajo”, propone. Para contratar hasta 6 mil elementos existen programas de apoyo tanto de Estados Unidos como de México, resalta.

Infraestructura

En el tema de infraestructura, asegura que pavimentación e iluminación son aspectos que los juarenses más reclaman.

Además de que propone llevar al Congreso del Estado una iniciativa para que se haga ley que todos los programas viables y buenos tengan seguimiento en futuras administraciones, indica que Juárez tiene un 70 por ciento de rezago en mantenimiento de vialidades.

Su administración no arreglará el 100 por ciento, dice. Del 70 por ciento que no tiene mantenimiento, en tres años, con presupuesto municipal, se puede dar mantenimiento al 40 por ciento.

En tanto que al 40 por ciento de la ciudad que sigue en tierra y piedra, se pavimentará el 20 por ciento. “No te voy a decir todo porque no hay ni tiempo ni recurso”, admite. Aunque deja claro que no se trata de un plan de bacheo sino de pavimentación.

En el caso del alumbrado público, dijo que primero que nada hará un censo de la mano de la Comisión Federal de Electricidad, ya que hay colonias que ya tienen la infraestructura, listas para conectarse o hasta reconectarse, puesto que les quitaron la luz o se las apagaron.

En el tema del presupuesto municipal, contempla bajar un 10 por ciento el gasto corriente empezando por los celulares, “porque todo el mundo llega y quiere celulares, gasolina y carros nuevos. Necesitamos quitar todo esto”.

Mientras que contempla trabajar con la iniciativa privada para que tengan más accesibilidad y los trámites municipales no sean tan burocráticos, ya que tardan hasta cuatro meses en conseguir una licencia. Además de abrir el Municipio al sector empresarial.

La candidata priista al Gobierno municipal admite que no es puntera, pero asegura que tampoco cree en las encuestas y que en esta elección, los juarenses no van a votar por un partido, sino por el candidato.

