Segundas dosis sólo para los vacunados en octubre

Ciudad Juárez.— Marbella Molina Hinojos, de 33 años, sacrificó un día de trabajo e invirtió más de 200 pesos costeando el transporte de plataforma en el que viajó con sus hijos, ida y vuelta, desde la colonia Parajes de Oriente hasta el Hospital Infantil (HIES), sobre Vicente Guerrero y Arizona. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano.

Acudió hasta el sanatorio porque la Secretaría de Bienestar informó que se estarían aplicando las segundas dosis de Pfizer contra Covid-19 a los menores de entre 12 a 17 años con enfermedades crónicas que se pusieron la primera del pasado 19 al 30 de octubre y, en la extensión, entre el 6 al 8 de noviembre.

Su hijo Diego, de 14, recibió la inoculación inicial en la ampliación, es decir, el día 7 del mes en curso. Por eso la madre de familia lo llevó al nosocomio, pues el Gobierno invitó a la aplicación de “refuerzos”. Sin embargo, una vez en el inmueble se le notificó que el menor deberá esperar de forma indefinida.

Aunque al inicio se convocó a todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) con comorbilidades prioritarias para que fueran por el antiviral secundario, ahora –de forma intempestiva– la dependencia dio a conocer que estas serán sólo para quienes recibieron la inyección el pasado mes; el resto aún no será inoculado.

“Esta jornada es para segundas dosis en los que se aplicaron (la inicial) en la ordinaria del 19 al 30 de octubre. Los que se aplicaron la primera en noviembre, hay vacuna, sólo deberán de esperar próximas fechas para que pasen 22 días (entre ambas dosis)”, explicó la coordinadora regional, Elizabeth Guzmán.

De frente a lo expuesto, será preciso que en la actual campaña –que durará hasta el sábado 27– vayan aquellos que recibieron la primera aplicación de la fórmula en octubre y los de noviembre esperen hasta que pase el tiempo necesario para que sea recomendable esta colocación adicional, dio a conocer.

A su vez, la fronteriza abordada en una de las sedes –pues también el Hospital 66 del IMSS se habilitó– exhortó a las autoridades a ser más claras al momento de las convocatorias, dado que la situación de su familiar es, según las cifras oficiales, la de al menos 208 que recibieron el antiviral en tal prolongación.

“Venimos desde Parajes de Oriente (al otro extremo de la ciudad), me cobraron 116 pesos nomás de ida y será igual la vuelta. Ojalá los del Gobierno fueran más específicos porque no nos dijeron bien. Ahora a esperar, pero no nos dijeron, hubo mucha confusión”, dijo la mujer junto a su otro niño Santiago, de 11.

En tanto, este jueves 25 continuarán en ambos nosocomios la colocación de biológicos secundarios entre las 08:00 a las 14:00 horas. Así será también mañana y pasado cuando culmine. Debe llevarse el formato impreso de mivacuna.salud.gob.mx, un documento médico y el comprobante de la primera inmunización.