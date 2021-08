Seguirán las expulsiones exprés

Ciudad Juárez— Las expulsiones exprés de migrantes bajo el Título 42 continuarán en la frontera norte de México para reducir el despliegue del Covid-19 en Estados Unidos, como parte de un acuerdo binacional, informó ayer el jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla.

El funcionario federal estadounidense destacó que la capacidad en el sector del Valle de Texas se ha sobrepasado tanto para la Patrulla Fronteriza como para las organizaciones no gubernamentales de aquel sector, por lo que tienen que usar sus recursos y expulsar a los migrantes por otras partes, en coordinación con el Gobierno mexicano.

Aunque el Gobierno de Joe Biden comenzó la semana pasada con los vuelos de deportación acelerada de unidades familiares a Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo que las devoluciones a las fronteras del norte de México continuarán principalmente de adultos solteros. “Cualquier persona que no tenga una base legal bajo la ley estadounidense para estar en los Estados Unidos, volverá a su país de origen y no se les permitirá quedarse aquí. El desarrollo de un sistema de inmigración justo, ordenado y humano incluye la expansión de las vías legales de los Estados Unidos y también desalentar la migración irregular. Simplemente, lo que queremos desalentar es la migración irregular (…) las personas que no reúnan los requisitos serán retornadas rápidamente a su país de origen. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos continuará procesando a las personas de acuerdo con el orden del Título 42, actualizado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC). Es un esfuerzo para reducir el despliegue de Covid-19 a los Estados Unidos y a la región”, señaló.

Dijo que “ciertas familias” que llegaron recientemente y que no pueden ser deportadas o expulsadas bajo el Título 42, y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, son susceptibles a la deportación acelerada a su país de origen bajo el programa de verificación electrónica de nacionalidad. “Estos vuelos comenzaron el 30 de julio del año corriente, y se han llevado a cabo tres vuelos y hemos retornado docenas de familias a sus países de origen”.

“El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) está tomando grandes medidas, importantes medidas, para apoyar un sistema del manejo de las fronteras –para– que sea ordenado, seguro y humano. Hoy estamos aquí para destacar que DHS continúa procesando a personas de acuerdo con la ley estadounidense y nuestra misión”, argumentó.

Destacó que todas las personas son susceptibles al Título 42, y algunas son expulsadas por otras fronteras de las que ingresaron –como ocurre con quienes cruzan por Reynosa y son devueltos por Ciudad Juárez– debido a la falta de capacidad.

El sector Valle del Río Grande es el sector por el que más migrantes están entrando irregularmente a los Estados Unidos, principalmente por la estación de McAllen, frontera con Reynosa, Tamaulipas.

“Ese es el punto principal donde encontramos más gente cruzando de una manera irregular. Cuando hablamos de Roma, Texas, esa área es específicamente una de las áreas más ocupadas a lo largo de la frontera acerca del contrabando de drogas y de otros contrabandos”, informó.

Dijo que al ser el punto de mayor cruce y él tener la responsabilidad de manejar la frontera sureste con México, tiene que usar todas las facilidades y todos los recursos para manejar la tarea.

“Por ejemplo, como mencionamos, el sector de Río Grande ha sido el principal en los encuentros de las detenciones que hemos tenido hoy (ayer). La capacidad de ese sector se ha sobrepasado. Ya no tenemos una capacidad para manejar eficientemente los números de personas y no solamente la Patrulla Fronteriza, sino organizaciones no gubernamentales con quienes trabajamos muy junto. Esas organizaciones también han sido retadas por los números altos de personas que encontramos. Entonces, cuando tenemos esa situación, movemos a personas para otras áreas de la frontera, simplemente para usar recursos que tenemos en otras partes que aún no están tan ocupadas como el sector de Río Grande y los acuerdos para expulsar personas bajo el Título 42, todos esos acuerdos, son binacionales. Es una comunicación, es un diálogo que es constante y hay una coordinación extensiva con el Gobierno de México”, aseguró.

Según cifras de CBP, durante el año fiscal 2021, el cual comenzó en octubre del año pasado, hasta junio, sumaron 135 mil 326 las personas detenidas tras cruzar la frontera por el sector El Paso, 42 mil 69 de ellas mexicanas, equivalentes al 31.09 por ciento.

Del total, 22 mil 875 migrantes fueron deportados bajo el Título 8, mientras que 112 mil 451 personas más fueron expulsadas a México bajo el Título 42.