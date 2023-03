Seguirá Transporte sin cabeza aquí

Ciudad Juárez.— Tras casi seis meses sin titular en la Dirección de Transporte y en medio de un proceso de modernización del transporte público en esta frontera, el Gobierno estatal no tiene fecha para un nombramiento en esa área.

“Todavía no hay un nombramiento, ayer lo comenté con el secretario, fue de los temas que se discutieron. Dijo: ‘no mira, por lo pronto el subsecretario va a estar atendiendo los temas de aquí de Juárez’. No hay fecha, no me dijo que haya alguna fecha”, apuntó ayer el representante del Gobierno del estado en Juárez, Oscar Ibáñez Hernández.

PUBLICIDAD

Desde el 19 de agosto del año pasado, la Dirección de Transporte en esta ciudad no tiene titular, luego de la renuncia que presentó Ricardo Tuda por “asuntos profesionales”.

Su nombramiento había sido anunciado 15 de diciembre de 2021 y su dimisión fue presentada a través de una carta entregada a la gobernadora del estado en la que señaló: “por medio de la presente, he tomado la decisión de renunciar al cargo de director de Transporte del Gobierno del Estado de Chihuahua que tuvo a bien conferirme el 15 de diciembre del 2021, misma que es voluntaria e irrevocable”.

En el documento expresó que lo anterior es por “motivos estrictamente de carácter profesional”, por lo que extendió su más sincero agradecimiento por la oportunidad y la confianza que se le otorgó de participar en la administración gubernamental.

Desde entonces, no se ha realizado un nombramiento en esa oficina en esta frontera que, incluso en varias ocasiones, se ha anunciado su inminente titularidad.

El hecho de que no haya quien encabece el área en Juárez genera un retraso en las negociaciones que se llevan a cabo entre concesionarios y el Estado, consideraron concesionarios del servicio y cuestionaron la rotación que se presenta en esa oficina, pues con esta renuncia suman tres en la presente administración.

Antes de Tuda, Eduardo Fernández Sigala duró aproximadamente dos meses en el cargo. El entonces secretario general de Gobierno, César Jáuregui, comentó que Fernández entregó su renuncia, la cual fue aceptada debido a que no se adaptaba a la postura de la administración estatal respecto a que “no habrá aumentos (a la tarifa de transporte) mientras que no se dé una mejora sustantiva en el servicio”.

En noviembre del año pasado, durante su visita a Juárez, la gobernadora María Eugenia Campos aseguró que aún se están haciendo los análisis para nombrar a los funcionarios pendientes en esta frontera, así como al nuevo director estatal de Transporte.