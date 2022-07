‘Seguirá contaminación un mes o más’: secretario de Gobierno

Ciudad Juárez.— El derrame de aguas negras en el río Bravo seguirá por un mes o más, pues la solicitud de autorización de un crédito por 4.5 millones de dólares para construir la infraestructura que provoca esta situación tardará ese tiempo en llegar al Congreso del Estado, anticipó el secretario de Gobierno en la Zona Norte, Óscar Ibáñez.

De acuerdo con el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata, los proyectos ejecutivos para la construcción de cuatro nuevos colectores en la parte norponiente de la ciudad ya están listos.

“Es cuestión de afinar con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) los mecanismos del crédito que este organismo ofrece a cambio de una aportación de 11.5 millones de dólares a fondo perdido para la realización de esta obra, en cuestión de tasas de interés y demás”, apuntó Ibáñez ayer.

Según una ficha técnica de la JCAS, estos 11.5 millones de dólares adicionales a los 4.5 millones de dólares que se obtendrán a través de este financiamiento de largo plazo, más otros 10.9 millones de dólares de aportación tripartita entre Federación, Estado y JMAS, servirán para reponer cuatro colectores en la zona norponiente de la ciudad, entre ellos los llamados Norzagaray y Nadadores, que ya cumplieron su vida útil y descargan aguas negras en ciertos puntos debido a que están paralelos al río Bravo.

El lunes, el mismo Congreso del Estado, al que pedirán la autorización para la firma de un crédito de largo plazo, hizo un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que detenga este derrame, que está contaminando sobre todo los cultivos en la zona del Valle de Juárez.

La presidenta del Congreso, Georgina Bujanda, pidió no adelantar opiniones en torno al proyecto hasta que no llegue la iniciativa a discusión de los legisladores. “Sobre especulaciones no puedo dar opiniones”, mencionó.

“Es un acuerdo que se está haciendo con el banco y se tienen que poner de acuerdo los términos”, explicó Ibáñez, quien refirió que desde el año pasado el BDAN ha tenido reuniones con directivos de la JCAS y la JMAS, para emprender estos proyectos.

A mí me tocó reunirme con el director del banco hace un mes, y estaba viendo si ajustábamos los términos del crédito”, refirió.

Incluso dijo que la JMAS no necesita ese crédito de 4.5 millones de dólares, pero lo que sí se necesita es la aportación a fondo perdido de los 11.5.

“Yo le explicaba que ese crédito no lo necesitábamos. Tenemos los recursos para hacer los proyectos, pero como es un requisito del banco, accedimos”, argumentó.