Sedena se declara incompetente

Ciudad Juárez— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se declaró formalmente incompetente para facilitar vacunas contra la Covid-19 a los cuatro menores juarenses que se ampararon para tal fin desde agosto pasado, pues en un documento formal dirigido al juez séptimo de Distrito declaró no ser la institución responsable.

En el expediente 25888, la Sedena afirmó al Poder Judicial de la Federación que, si bien no tiene inconveniente de facilitar personal para tal diligencia, no está encargada de la vacunación en la pandemia y por tanto no cuenta con las unidades para poder inocular a los adolescentes en contra del SARS-CoV-2.

“(La Sedena) tampoco es la autoridad responsable de la vacunación del Covid-19, por lo que no se cuenta con las dosis específicas para vacunar a los menores”, puntualizó la dependencia en el referido oficio, mismo que fue firmado por el encargado de las brigadas Correcaminos, el coronel Noé Martínez Morales. El pasado 7 de septiembre, la mamá de dos de los cuatro menores inscritos en el recurso, Eloísa Ayala, marcó y se presentó vía telefónica con el castrense buscando que les facilitara información sobre si se inocularía o no a sus hijos, pero el militar le dijo solo que ya le había contestado al juez y después colgó.

Ahora, en el documento a la persona encargada de resolver la controversia, el mando militar manifestó que se abstuvo de facilitar datos, al temer –ante una madre de familia– poner en peligro su integridad y la de los involucrados en el proceso que atañe la inmunización de los adolescentes, entre los 13 y 15 años.

“Al no tener certeza de saber quién era la persona que estaba solicitando la información y a fin de no divulgar datos confidenciales que pudieran poner en peligro mi identidad o la de las demás personas que intervienen, se abstuvo de dar información”, puntualizó Martínez Morales en la rendición de su informe.

De tal modo, él a nombre de la Sedena informó que no puede blindar contra el coronavirus, toda vez que no posee los antivirales y –destacó– la Secretaría de Salud “no ha instruido y/o enviado alguna dosis de marca en específico para vacunar a los quejosos”, por lo cual puntualizó que por ahora está imposibilitado.

Los tutores de forma previa ya habían ido a Salud, sin embargo, en la Jurisdicción Sanitaria II se les indicó que es Bienestar la dependencia encargada de facilitar las fórmulas. Esto ha mantenido en la incertidumbre a quienes pretenden conseguir, amparados en su derecho a la salud, protección a sus hijos. (Alejandro Vargas)