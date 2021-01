Se vuelca en obra de la JMAS

Ciudad Juárez— Una mujer volcó la madrugada de ayer su automóvil compacto al pasar por unas obras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en la avenida Waterfill.

El incidente fue captado en video por cibernautas que la rescataron por sus propios medios, sin que en las maniobras se observen cuerpos de seguridad, mientras que la JMAS se excusó de tener responsabilidad en el incidente a través de un boletín de prensa.

El hecho se presentó durante los primeros minutos de ayer, según se indica en las imágenes por quienes auxiliaron a la mujer.

En redes sociales se menciona que no hay alumbrado público en el lugar del incidente y que la obra de la JMAS no estaba señalizada.

El Gobierno del Estado, a través de Comunicación Social, emitió un boletín de prensa donde excusa a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de responsabilidad en esta volcadura.

Asegura que las obras que están en el sitio no fueron factor determinante para que la guiadora se accidentara.

Culpa a la conductora de desplazarse en zigzag a exceso de velocidad como causa del percance y sostiene su versión en un dictamen generado por la Coordinación General de Seguridad Vial. José Luis Sánchez, vocero de Tránsito, informó que efectivamente, en un parte preliminar del accidente, se menciona como causa probable de la volcadura conducir en zigzag y exceso de velocidad.

El vocero manifestó que la guiadora no presentó ebriedad y que el parte preliminar de los hechos no menciona que las obras de la JMAS no estuvieran debidamente abanderadas.

“El incidente que se registró a las 00:40 horas, cuando el vehículo implicado, un Ford Focus circulaba de sur a norte sobre Ramón Rayón en zigzag y al llegar al cruce con Ignacio Zaragoza, el guiador no observó un montículo de tierra que se encontraba en el lugar, por una obra realizada por esta descentralizada, impactándolo, perdiendo el control del mueble, el cual quedó sobre su costado”, dice la versión de la JMAS.

En la aclaración que trata de deslindar a la JMAS, se observa la huella de derrape del vehículo de la conductora pasar sobre la obra que aparentemente no contaba con iluminación de advertencia.

En una foto difundida oficialmente, tomada al parecer luego del accidente, la obra cuenta con señalamientos de los llamados trafitambos de color naranja y se observa una patrulla con las torretas encendidas abanderando.

