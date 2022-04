Se viste la ‘Equis’ de azul

Ciudad Juárez.— En México se estima que al menos una de cada 115 personas tiene trastorno del espectro autista (TEA), externó Egla Ramírez Pérez, creadora y directora de la Fundación Unidos por el Autismo A.C. durante la conmemoración del Día Mundial de Concienciación del Autismo, que tiene un amplio abanico de síntomas y gravedad. En el planeta una de cada 160 lo tiene, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como familiar de alguien que padece la afección de neurodesarrollo, la fronteriza, junto con sus colegas, recordó que a través de la institución ofrecen a la comunidad asesoría por medio del número telefónico 656-203-7515.

Ayer, por sexto año consecutivo iluminaron de azul la “X” de la Plaza de la Mexicanidad con el objetivo de visibilizar tal condición que, lamentó la entrevistada, se diagnostica de manera tardía.

“El autismo afecta la socialización y la comunicación. Si se trata a tiempo en la gente sí se puede mejorar. Puede tener muchas características juntas, que con la debida atención empiezan a disminuir”, manifestó Ramírez Pérez. Aseveró que hay diversos indicadores, o alarmas, que pueden dar pauta para su detección, misma que debe hacerse a través de un especialista en psiquiatría o neurólogo, para dar un tratamiento.

Indicó que los padres de familia deben estar muy atentos cuando sus hijos empiezan a desarrollar conductas que no son normales. “Si no te ve a los ojos, si le hablas por su nombre y no te hace caso, si el niño anda de un lado a otro, si se tapa los oídos o grita sin motivos aparentes”, señaló la titular de la asociación. Agregó que es muy triste que hasta ahora no exista un estudio certero sobre este trastorno.

Para continuar con la visibilización, Ramírez Pérez dio conocer que este domingo realizarán una caminata en el estadio 20 de Noviembre, de las 10:00 a las 13:00 horas. Quienes quieran ir deberán llevar una prenda de color azul en apoyo a la actividad, misma que, aseveró, acabará con un lanzamiento de globos: “Será para que nuestros hijos sepan que estamos haciendo algo por ellos, por su salud”, dio a conocer.

