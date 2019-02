Se unen vecinos de Riberas en busca de adolescente desaparecido

Ciudad Juárez— La desaparición de Juan Carlos Díaz Márquez, de 13 años de edad, en Riberas del Bravo etapa 1, ha movilizado a vecinos que se encuentran preocupados por su paradero, pues aseguran que jamás tuvo problemas de pandillas y no volvió a su casa luego de un paseo en bicicleta el pasado martes.

De acuerdo a la pesquisa el menor vestía pantalón azul de mezclilla, tenis rojos y sudadera azul, es de complexión regular, tez trigueña clara, pesa 58 kilogramos, su cabello es color negro, lacio, y sus ojos son ovales pequeños, color café oscuro.

“Sus papás salieron al Seguro Social y dejaron al menor no sé si solo o con su hermano, se le vio al niño como a las 11-12 de la mañana saliendo de su casa con la bici, una bici que nosotros le regalamos y desde ahí ya no lo hemos visto nadie, no regresó a su casa a dormir”, dijo Joselyn González, vecina de Díaz Márquez.

“El niño así ande aquí en la calle siempre regresa a su casa, nunca lo habíamos visto con amiguitos, por eso no sabemos ni dónde buscarlo porque en realidad no lo habíamos visto juntarse con alguna bandita o un grupo de amigos en específico”, expuso.

La entrevistada explicó que probablemente sea visto con una playera color café a bordo de una bicicleta color rojo despintado y vive en un domicilio ubicado en Riberas del Marian número 1778.

Otros vecinos entrevistados comentaron que en dos ocasiones el menor había salido de su casa al parecer por maltrato de su padrastro, pero fue encontrado durmiendo en un parque de la zona y esta vez, a dos días de recorrer el perímetro, no se tiene rastro de su paradero, por lo que solicitaron el apoyo de la comunidad para localizarlo.

“Nos preocupa, no es un niño que tenga una adicción o se junte con banditas, es un niño noble y muy acomedido”, señaló un habitante del sector.