Se unen para donar sangre

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Integrantes del Club Rotario Juárez Conecta se unieron ayer martes a la campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Manejo Integral del Cáncer Onamican, actividad que tuvo como propósito reunir el tejido para las personas enfermas de cáncer.

Además de la participación de los socios del citado club, también acudieron familiares de personas afectadas por esta enfermedad, pero pueden unirse a las donaciones otros voluntario, dijo Eloísa Ayala, directora ejecutiva de la Onamican.

“Pedimos el apoyo de la comunidad juarense para que nos ayuden donando sangre, ya que este tejido es muy importante para los pacientes de cáncer cuando reciben su quimioterapia”, indicó.

Comentó que cada paciente tiene 8 a 12 quimioterapias y después de cada tratamiento necesitan una unidad de sangre.

“En Onamican estamos agradecidos con los rotarios con esta donación de sangre, ya que cada unidad que regalan ayuda demasiado a nuestros enfermos”, expresó.

“Dona vida suma sonrisas” es el slogan de esta campaña de donación del tejido que se llevó a cabo ayer en el Banco Regional de Sangre, situado en la calle Sierra de Juárez 3803, colonia Lomas del Rey. Si alguien más desea unirse en dar parte de su sangre, puede agendar la cita llamando al teléfono (656) 603-6433.

César Vázquez, vicepresidente del club Rotario Juárez Conecta, dijo que los integrantes de esta agrupación frecuentemente apoyan en campañas de donación de sangre, como lo han hecho con el Hospital Infantil, al mismo Banco Regional de Sangre y ahora a Onamican, con lo que estarán ayudando a personas de bajos recursos que se enfrentan a tratamientos costosos y largos contra el cáncer.

Asimismo, invitó a la comunidad juarense para que se una a este tipo de labores altruistas que solo cuestan disponer de algo de tiempo, pero en cambio son de gran ayuda para quien recibe el apoyo.

Eloísa Ayala, directora ejecutiva de la Onamican, dijo que de acuerdo con los lineamientos que se manejan para la donación de sangre, los requisitos para los donadores son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, indicó.

La sangre segura es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, de acuerdo a lo que indica la Organización Mundial de la Salud.

La directora de Onamican, palabra que en dialecto rarámuri significa “doctor del cáncer”, dijo que en esta asociación se atiende a hombres y mujeres de bajos recursos económicos, a quienes se les apoya con el servicio de consulta oncológica, psicología, fisiatría, nutrición, quimioterapia y curaciones.