Se unen para apoyar a Cachitos de Amor

Ciudad Juárez.- Durante la pandemia del Covid-19 las cuidadoras de personas con discapacidad que no tenían un trabajo formal fueron quienes debieron buscar apoyo para sustentar las diferentes necesidades de sus hijos; sin embargo, al tornarse la situación cada vez más difícil, la agrupación Cachitos de Amor buscó el apoyo de la comunidad para recolección de diversos insumos.

Diana Chávez, fundadora de este grupo, dijo que actualmente son alrededor de 800 madres de toda la ciudad quienes lo conforman.

“Cuando se tiene un niño con discapacidad, la persona necesita un cuidador que esté las 24 horas, todos los días de la semana, que esté al pendiente de ellos, entonces, no pueden tener un empleo los cuidadores, y en la pandemia nos dimos cuenta que quienes padecen más son los niños porque no tienen seguro, no se les puede comprar el medicamento, pañales y alimentos, muchas de ellas son madres solteras y se les complicó”, dijo Diana Chávez, fundadora de este grupo.

Cachitos de Amor se fundó hace cinco años con el propósito de lograr que las personas cuidadoras sean apoyadas para encontrar un empleo adaptado para los cuidadores de personas con discapacidad.

“Queremos que el Gobierno nos escuche para que se den cuenta de las necesidades que tienen la personas que tienen hijos o familiares con discapacidad”, dijo Chávez.

Chávez dijo que las principales necesidades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad son los pañales, complementos alimenticios y leche, pero reciben apoyo de alimentos, ropa y zapatos.

Para apoyar a Cachitos de Amor, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) organizó la primera edición del Pañalotón.

Michelle Montelongo Luján, organizadora del evento, dijo que los pañales se entregarán el próximo martes 22 de agosto a los integrantes de la agrupación.

“Esperamos mucha empatía por parte de la población, ayudemos a esta causa tan noble para las personas que están pasando por situaciones muy difíciles”, dijo la entrevistada.

Cachitos de Amor recibe los donativos en la calle Yolanda Quirarte de Sánchez, número 910, en colonia Olivia Espinoza.

Si usted desea donar otros insumos, puede comunicarse al número (656) 246-6778.