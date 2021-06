Se unen médicos y transportistas a Adriana

Omar Morales / El Diario / La asprante a la alcaldía por el PRI

Ciudad Juárez— Médicos representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de hospitales y clínicas particulares así como organizaciones de transportistas se unieron a la campaña de Adriana Fuentes, candidata del PRI a la alcaldía.

Yuri Richaud, representante de la iniciativa Héroes de la Salud, dijo que ante las carencias que han sufrido por falta de vacunas y de insumos durante la pandemia, es la candidata del partido tricolor quien les ha manifestado su apoyo.

“Yo no estaba dentro del área Covid pero todos sabíamos lo que estaban sufriendo los muchachos, no hay un compañero que esté trabajando en el área Covid que no se haya enfermado, cuando llegaron las vacunas, nos las negaron a los trabajadores de la salud de los hospitales que no estaban en contacto con los enfermos sin tomar en cuenta a todo el personal, directivos, secretarias, intendentes como si el espacio no estuviera contaminado”, mencionó.

Señaló que los hospitales privados fueron discriminados por el Gobierno federal en la aplicación de la vacuna y que México es el primer lugar en mortalidad de trabajadores de la salud.

“Se acababa el oxígeno, se acababa el medicamento para poder tener a los pacientes intubados, se nos morían los pacientes por falta de insumos y la falta de insumos solamente es falta de atención de quien debe ejercer los recursos, estoy con la licenciada Fuentes porque desde el principio nos apoyo y hasta ahora lo ha hecho”, comentó.

Fuentes Téllez además hizo énfasis en las condiciones en las que trabajan los hospitales públicos como el de la Mujer que carece de un buen sistema de clima lo cual afecta directamente a los pacientes mientras que el Gobierno del Estado gasta los recursos en obras como el sistema de transporte BRT.

“Desde un principio yo me opuse con la cuestión del BRT y lo comenté en varias ocasiones, por qué en lugar de estarle apostando al BRT que no urge, no es una necesidad, este dinero no lo llevaron a hospitales, a medicamentos, esto se está agravando cada día más, no hay apoyo alguno para la salud, primero que nada es la vida antes de estar haciendo estos temas que no son de urgencia”, señaló.