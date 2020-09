Se unen abogados contra obras en la Av. Tecnológico

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con el apoyo de varios abogados que tienen sus despachos cerca de la avenida Tecnológico, o que colindan con ella, las organizaciones que están en contra de la ruta troncal del transporte EcoBús por esa arteria presentarán esta semana solicitudes de amparo ante los juzgados de Distrito contra el citado proyecto de transporte.

No se sabe cuántas personas se unirán a esta petición contra la obra, pero actualmente se están reuniendo los documentos y el material necesario para que los abogados pidan la protección de la justicia federal, dijo Sergio Rueda Delgado, del Observatorio Binacional para tu Salud Psicosocial.

Explicó que varios juristas se han unido para presentar las solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación y se harán a nombre de las personas que serán afectadas directamente por este sistema de transporte, tanto de negocios como residentes cercanos a la avenida Tecnológico.

“Se trata de personas que resultan afectadas por las obras y el mismo transporte en todos los aspectos, desde la violación al derecho de vías de comunicación, el acceso a las unidades habitacionales, a los establecimientos comerciales, por los daños al medio ambiente al destruir las plantas de los camellones y por el congestionamiento vehicular que ya se da en la avenida”, dijo Rueda.

Se trata de profesionales del derecho que decidieron apoyar a los grupos y ciudadanos que estamos en contra de la ruta troncal del EcoBús por la avenida Tecnológico, pues además ellos también resultarán afectados, indicó.

Comentó que esta semana esperan tener ya la papelería de todas las personas que se incluyen en el trámite, así como los estudios que se tienen en relación con este transporte público, con el objetivo de respaldar las solicitudes de amparo.

Segunda tanda

Con las solicitudes que se hagan en la semana, será la segunda ocasión que se tramiten amparos por quienes se oponen a la ruta troncal por la avenida Tecnológico, ya que en julio presentaron otras 19 solicitudes, de las cuales sólo cuatro les han contestado, pero rechazando el recurso contra el citado proyecto de transporte.

El coordinador jurídico de la asociación ambientalista Árboles en Resistencia, Erick Saláis Ortega, quien hizo el trámite ante los juzgados de Distrito, dijo que es claro que los jueces no quieren tomar este caso, ya que en las solicitudes rechazadas se argumentaron motivos que no ameritan negar el amparo, pues sólo son errores de mecanografía, no la esencia de la demanda de protección de la justicia federal.

En las solicitudes de amparo que faltan de responder le van a buscar toda falla posible, porque no quieren en los juzgados de Distrito quedarse con los casos y están buscando hasta “debajo de las piedras” el argumento para rechazarlas, señaló.

Erick Saláis dijo que las solicitudes de amparo quedaron radicadas en diferentes distritos, entre ellos en el quinto, el sexto y el séptimo, pero en los casos donde ya contestaron, la respuesta es de rechazo.