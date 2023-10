Se une al paro más del 95% de escuelas

Más del 95 por ciento de escuelas de preescolar, primaria y secundaria formalizaron ayer el paro convocado por la falta de entrega de los libros de texto gratuitos, advertido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde el viernes pasado.

Sin embargo, planteles completos que sí abrieron sus puertas y docentes de algunas escuelas cerradas al alumnado se mostraron en contra de la medida, que consideraron que violenta el derecho a la educación de los estudiantes. Entre estos planteles están las secundarias Técnica 44 (en la colonia Satélite) y la Federal 1 (en Partido Romero), las cuales desarrollaron sus actividades sin contratiempo, en el horario acostumbrado, y al menos en el caso de la federal, en ambos turnos.

En la escuela primaria Emilio Carranza, la profesora y subdirectora Elisa Espinoza Flores se mostró también en contra del paro convocado por el Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chihuahua.

“Es un acto que el sindicato malamente tomó. Me parece que no es una medida que le corresponde (...). El Sindicato se conformó para defender derechos de los trabajadores, no para andar cerrando escuelas o vialidades”, acusó la docente.

Espinoza Flores señaló que los libros se encuentran disponibles en internet a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por lo que aquellos planteles que no han recibido el formato físico del material, pudieron acceder a él de manera digital para evitar el cierre y la afectación a niñas, niños y adolescentes.

Ante la disidencia, Alejandro Cano, dirigente de la Sección 8 del SNTE señaló que habrá acercamiento para invitarlos a la reflexión y a unirse a la causa, que consideró noble y justa, que tiene como propósito conseguir lo mejor para los alumnos.

Añadió que aunque los maestros tengan acceso a los libros, no todo el estudiantado lo tiene, ni los medios para sacarle copias o imprimirlo, por lo que es necesaria su entrega en físico a todos los estudiantes en la entidad.

El paro, sin embargo, no es total. El domingo, Cano indicó que el cuerpo docente continuaría con trabajo académico, técnico y administrativo de cada plantel.

La iniciativa de suspensión de actividades se dio a consecuencia de una orden del Poder Judicial de la Federación de no entregar más libros sino hasta que se resuelvan amparos promovidos por sociedad civil (la Asociación Estatal de Padres de Familia y la Clínica de Derechos Humanos). Ayer por la tarde, se dio a conocer que la segunda, desistió de su amparo, mientras que la primera lo mantuvo y será discutido en próximos días y resuelto de fondo hasta el 30 de octubre.

La orden judicial se dictó el 11 de octubre, dos días después de que en Juárez empezó a repartirse el material educativo. No obstante, fue el 4 de octubre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso legal del Gobierno estatal en contra de la entrega de libros y ordenó seguir con ella. Transcurrieron cinco días entre la decisión de la Corte y el banderazo para dar los libros en Juárez, que alcanzó el 52 por ciento de avance, de acuerdo con el ejecutivo estatal.

Al respecto, Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación de Zona Norte, justificó que la tardanza en la reinstauración de la entrega fue por los protocolos y la llegada del material desde la ciudad de Chihuahua.

Paro violenta el derecho a la

educación: maestros y SEyD

Con el cierre de las escuelas, a decir de la maestra Espinoza, “estamos coartando el derecho a la educación de los niños, por los libros. Los libros ya los tenemos aquí. Vamos a ser respetuosos de lo que decidan los jueces. Los libros están para acceso de todos”.

Es una postura que comparte el Gobierno estatal. Fuentes Estrada señaló que “los niños son los que están siendo afectados”, que los maestros están suficientemente capacitados para seguir adelante sin los libros. “Esto de que paremos las labores y dejemos a los niños fuera, no se vale”, acusó.

Para Óscar Ibáñez, representante en Ciudad Juárez de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, esta es una medida de presión que no tiene nada que ver con el ejecutivo estatal, sino que está dirigida totalmente al Poder Judicial de la Federación, que fue el que determinó la suspensión de la entrega de libros hasta resolver los amparos, y luego postergar dicha decisión hasta fin de mes.

“Nos toca esperar y ser respetuosos, pero esperar con las puertas abiertas. ¿No tienes libro y también te cierro la escuela? ¡Qué incongruencia!”, denunció la profesora Espinoza.

No tendría por qué afectarse al estudiantado, según la maestra, pues hay conocimientos qué evaluar, que adquirieron entre el inicio del curso y este paro, aunque entonces tampoco tenían libros por la controversia del Gobierno estatal.

Mencionó que hay otros profesores que están en contra del paro, pero temen represalias del SNTE al alzar la voz.

Se solidariza Universidad Pedagógica

Cerca del mediodía de ayer, incluso la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (organismo descentralizado del Gobierno estatal) en su Unidad en Juárez se solidarizó con el magisterio en el paro de labores, con el que exigen la entrega de los libros.

Sergio Armendáriz, director del plantel Juárez, confirmó el paro total aunque monitoreado de actividades académicas, decidido por docentes de base sindicalizada de la institución.

“Esta decisión es tomada por la base trabajadora de la institución y tiene que ver estrictamente con la voluntad de la organización sindical y más concretamente de la Sección 8 del SNTE que es la que nos afilia a nosotros en el contrato colectivo del trabajo, por la base trabajadora”, indicó Armendáriz.

Explicó que como director respetará las decisiones del cuerpo docente, y se mantendrá al margen de lo acontecido, aunque vigilando continuamente los avances para saber si el estudiantado universitario podrá regresar a las aulas pronto.

Se unieron, compartió el director, porque aunque la exigencia sea para obtener el material en formato físico para escuelas de educación básica, la Universidad “tiene muchos vínculos en cuanto a la formación permanente de maestros y la función de cultura pedagógica”.

Ayer mismo, cuando se hizo público el paro de profesores universitarios, se tomó la decisión, mediante el Comité Ejecutivo Delegacional del SNTE, compartió Armendariz.

A sus estudiantes, de quienes no compartió cifra, se les explicará la lógica de la decisión de sus profesores, para que entiendan los argumentos y la probable duración de la medida.

Armendáriz calificó el paro como una medida que promueve presión social, que guiará la toma de decisión del Poder Judicial de la Federación para que el paro no persista, “porque me parece que pone en vilo muchas de las circunstancias, de las instituciones, de la gobernanza. No nos conviene a nadie”, advirtió.

Espera alcalde pronta solución del conflicto

Al inicio de paros de labores de manera indefinida en escuelas públicas del subsistema estatal y federal de nivel preescolar, primaria y secundaria, por iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró que se espera que el conflicto se solucione pronto para que los alumnos dejen de ser rehenes políticos.

“Nuestra solidaridad con las maestras y los maestros y con la esperanza de que pronto se resuelva este conflicto, y nuestras niñas y niños que ya sufrieron por la pandemia pues ya dejen de ser rehenes de intereses políticos y puedan tener clases”, expuso.

El edil respaldó a los maestros, quienes desde ayer suspendieron clases para exigir la entrega de los libros de texto.

“Nuestra solidaridad con las maestras y con los maestros, creo que si la Corte ya definió con toda claridad, que es el máximo órgano judicial en nuestro país, no debería haber pretexto de repartir los libros, lo digo con toda franqueza y respeto, la Corte Federal es el máximo órgano jurisdiccional de México y si un juez otorga un amparo a un padre de familia, ese amparo debe tener efecto sólo sobre esa persona”, señaló.

Las actividades en las escuelas se retomarán hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva el amparo 1724/2023 de manera favorable para el magisterio, dio a conocer el coordinador general de la Sección 42 del SNTE Región Norte, Eduardo del Val.

El paro incluye no citar al alumnado a las aulas –que suma 725 mil de nivel básico, de acuerdo con estimaciones del Sindicato–, pero el cuerpo docente continuará con trabajo académico, se informó.