Se suman líderes de Morena a la causa de Rogelio Loya

Felix Lazos, fundador de Morena en Juárez, Ernesto Robles, exprecandidato a la presidencia municipal de Morena en el reciente proceso interno de ese partido y la artista Perla de la Rosa, prima hermana del candidato al Senado por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, se sumaron este día a la causa de Rogelio Loya e hicieron un llamado al voto con el candidato de la coalición Juntos Defendamos Chihuahua, PAN, PRI, PRD.

Loya, dio la bienvenida a los morenistas y agradeció el gesto de respaldarlo en su lucha de rechazo a la corrupción que impera en el actual gobierno municipal encabezado por Cruz Pérez Cuéllar, “la corrupción ha detenido el desarrollo de ciudad Juárez y tenemos tres años con una corrupción en la presidencia municipal en todas las áreas, y el hecho de que esta corrupción no se haya detenido durante estos tres años, ha traído el atraso de la colonias, no tenemos parques, no tenemos seguridad pública, no tenemos calles pavimentadas, no tenemos muchísimas cosas que nos faltan, y es el hecho de que el dinero que debería de ser para mejorar la ciudad, se está yendo a otro lado, se lo están robando y se lo está robando el cartel de los Pérez Cuellar”, dijo el candidato.

Tras anunciar anticipadamente que el dos de junio dará su voto a Rogelio Loya, Felix Lazos, militante fundador de Morena dijo, “Con esta adhesión a la causa de Rogelio Loya en contra de la corrupción, lo menos que podemos hacer es olvidarnos de nuestra militancia por esa causa, yo estoy absolutamente comprometido con mi batalla contra el corrupto de Pérez Cuellar y esta no es la excepción”, expresó.

Por su parte, Perla de la Rosa, actriz de teatro de talla internacional y quien es familiar del candidato al Senado por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, manifestó, “hago un llamado a todos los juarenses para que veamos las calles, estas calles llenas de hoyos, donde sus vehículos y el mío se descomponen con frecuencia, la falta de alumbrado, todas las carencias, lo espantoso de nuestra ciudad cada día que amanece más fea, más desdibujada, más saqueada y les digo claramente; el enemigo número uno de Ciudad Juárez es este corrupto de Pérez Cuéllar, lo que tenemos es nuestro voto para detener a los Pérez Cuellar y aquí hablo también de Alejandro Pérez Cuellar”, afirmó.

Finalmente Ernesto Robles, morenista que compitió en la elección interna de Morena por la alcaldía de Juárez, comentó, “he decidido la candidatura de Rogelio Loya básicamente porque es una persona que conozco, es una persona que desde muy joven ha participado en el Partido Acción Nacional, es de honestidad probada, es una persona que yo tengo una buena impresión de él y como morenistas tengo que ser congruente y no puedo votar por Cruz Pérez Cuéllar, sabiendo que él tiene once carpetas de investigación en la Procuraduría de Justicia del Estado (SIC)”, finalizó.