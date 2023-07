Se suman frentes a cambio del calendario escolar: Educación

Ciudad Juárez.- Cada vez son más los frentes que se han unido para pedir al Gobierno federal que se modifique el calendario escolar para que el próximo ciclo concluya el último día de junio, toda vez que las altas temperaturas registradas en la región la semana pasada rompieron el récord de hace 40 años, dijo Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte (SEyD).

“La petición la están haciendo en muchos frentes, aparte de nuestra Secretaría de Educación, ha habido diputados, el Ayuntamiento, mucha gente que está bajo ese mismo esquema, para que vean que no me equivoqué (que el récord de altas temperaturas fue el de 1994), yo me acuerdo perfectamente bien, en el 94 estábamos con un calor intensísimo… A partir del mes de mayo empezaron las temperaturas altísimas, no había habido un calor tan intenso desde 1994”, comentó.

Dijo que históricamente las clases terminaban la primera semana de julio, pero ahora la petición que ya está hecha es que sean el 30 de junio.

Fuentes indicó que para el inicio de clases en agosto se espera que ninguna escuela tenga la problemática de falta de aires acondicionados y que se sigue recibiendo a los directivos que realizan las solicitudes, las cuales ya están siendo validadas para encargarlos.

Sin embargo, dijo que en la mayoría de los casos los grupos de padres de familia buscan instalar los minisplits, por lo que se les apoyará en que cuenten con la infraestructura eléctrica necesaria.

Hace una semana, la titular de la SEyD a nivel estatal, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, dijo que gestionará ante la SEP que el calendario escolar sea como el de 1987, cuando las clases concluían el último día de junio.

“Yo creo que muy específicamente para el área de Ciudad Juárez es necesario acortar los días porque tenemos climas muy fuertes, y lo más importante es salvaguardar la seguridad de los niños”, comentó.

Dijo que desde el inicio de este ciclo escolar había hecho el planteamiento en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) para que se modificara el calendario y que lo hará nuevamente.