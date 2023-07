Se subió al auto sabiendo que sus amigas la iban a asesinar

Ciudad Juárez.- Antes de ser estrangulada, Jessica Yadira García Bautista, de 23 años, supo que sus amigas Griselda y América la iban a asesinar. Así se lo dijeron y pese a ello permaneció junto a ellas, incluso sin oponer ninguna resistencia abordó el vehículo de Érika, una tercera mujer involucrada, que las llevó a las tapias donde la maniataron con un trapo y parte del mismo se lo introdujeron a la boca para luego estrangularla con un cable.

Tales testimonios trascendieron en la continuación de la audiencia inicial presidida por el juez de Control Carlos Jaime Rodríguez García, celebrada este viernes en la Sala Penal 20 en contra de Griselda P. Q. y América Azucena M. R., acusadas por el delito de homicidio calificado dentro de la causa penal 3609/23.

Griselda dijo que el miércoles 21 de junio fue detenida en el interior de su casa por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que con lujo de violencia la sometieron y la golpearon en diversas partes del cuerpo. Ella se encontraba acompañada de su esposo y de América, para luego ser trasladadas las tres personas a las instalaciones de la SSPE en el eje vial Juan Gabriel, donde fueron torturadas.

Ambas mujeres mostraron ante el juez rastros de hematomas en brazos y espalda. Aseguraron que no fueron detenidas en vía pública en supuesta posesión de drogas como lo refirió la SSPE y narraron cómo fueron violentadas por cinco policías, entre ellas una agente, para obligarlas a declararse responsables de la muerte de Jessica.

“Se me acusa de homicidio, los policías se presentaron a mi casa ubicada en la colonia José Suleiman, entraron cinco policías encapuchados que me acusaron de matar a Jessica, yo no me estaba drogando, nos pusieron droga porque yo no traía. A mi esposo lo soltaron”, dijo la mujer que cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud.

“Yo no la maté”, repitió Griselda. “Me enseñaron una foto de Jessica muerta y me preguntaron si estaba a gusto de verla así, me golpearon para que dijera que yo la había matado”, aseguró.

América refirió que ella estaba en casa de su amiga Griselda y su esposo cuando llegaron los agentes encapuchados y las sometieron a golpes, luego las obligaron a firmar.

“Me están culpando de un crimen que no cometí, me dicen que diga que yo maté a Jessica, pero no es cierto, ellos me golpearon con las cachas de las pistolas en la cabeza, en la espalda y los brazos”, dijo la mujer de coletas y cabello verde.

Ambos testimonios fueron escuchados por el padre de Jessica, que fue parte del público.

También presenció cuando el juzgador dialogó vía telefónica con el coordinador de MP de la FEM para buscar un procedimiento abreviado y resolver en esa misma audiencia una penalidad de 16 años para las imputadas, a lo que se opuso el coordinador al referir que no garantizaban el pago de la reparación del daño a la familia por más de un millón de pesos, y el juez le preguntó si no podía ser una reparación simbólica de mil pesos, lo que también rechazó el MP.

El hecho

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio, día que fue encontrado el cuerpo de la mujer en el interior de unas tapias localizadas en las calles Rivera de Ojinaga y Rivera de Tuxpan, del fraccionamiento Riberas del Bravo, narró la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM).

Los datos de prueba aportados por la representación social fueron el informe policial que narraba el llamado de un ciudadano que le hizo señas a la patrulla para advertirle de la presencia del cuerpo de una mujer tirado en unas tapias.

Además del acta elaborada por un elemento de la Agencia Estatal de Investigación en la escena del crimen, así como el dictamen pericial de criminalística de campo, que analiza la huella de calzado en la espalda sobre la prenda de vestir de la víctima, una mordaza y un cable en el cuello de la víctima maniatada, por lo que el perito especializado dijo que era posible establecer una muerte violenta mecánica.

También presentó el resultado de la necropsia de ley elaborado por la doctora forense al cuerpo que ingresó al Servicio Médico Forense (Semefo) con el número de SIEC 1126/23/37; la especialista determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y al momento del hallazgo tenía de más de 50 horas de muerta.

La agente del Ministerio Público también recabó testimonios de los familiares de la víctima de 23 años, quienes refirieron que Jessica era madre de familia de una niña y adicta al ‘cristal’, que había salido de su casa y se fue a vivir con América; sin embargo, se pelearon.

Supuestamente, el 12 de junio salieron a comprar droga en un Uber y se pelearon a golpes con Jessica, quien se pegó la cabeza, pero estaba muy drogada y le dijeron que la iban a matar. Le llamaron a Érika, quien llegó en su auto y las tres se subieron al vehículo para ir a la alberca, luego América maniató a la mujer con un trapo y con otra parte de la tela se la colocó en la boca y después la estranguló con un cable.

Supuestamente fue Griselda la que pateó a Jessica, por eso la huella en la prenda de vestir. La mujer no opuso resistencia ni se defendió, presuntamente a causa del golpe y del ‘cristal’ consumido.

‘La dejé agonizando’

“La dejé agonizando”, declaró América. Luego se subieron al auto con Érika y se retiraron del lugar.

El juez Carlos Jaime Rodríguez García resolvió vincular a las dos mujeres a proceso por el delito de homicidio simple y la no vinculación por las agravantes, además dio un plazo de seis meses para el cierre de investigación ante el excesivo trabajo de la representación social y el escaso personal de la Fiscalía de la Mujer.

El juzgador también dio vista al Ministerio Público para que se investiguen a los agentes captores que pertenecen a la Policía estatal por probables actos de tortura contra las acusadas y en atención a la petición de la defensa fue activado el Protocolo de Estambul.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las imputadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).