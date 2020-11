Se solidarizan con Julissa

Alimentos, artículos de higiene personal y dinero le están haciendo llegar a Julissa Ramos, una mujer de 21 años que además de encontrarse en una difícil situación económica, no ha podido trabajar en la venta de artículos usados por la diabetes y la anemia que padece.

Después de que se dio a conocer su caso a través de El Diario, juarenses y paseños la están ayudando con víveres y otros productos, lo cual Julissa agradece.

“Me ha ido muy bien, me han traído varios artículos de uso personal, como pañales, pero también alimentos que me ayudarán a recuperarme un poco, pues no siempre como lo que necesito”, comentó Julissa.

Dijo que la ha estado socorriendo gente de distintas partes de la ciudad, quienes luego de una breve charla con ella se retiran, pero satisfechas de haberla ayudado ante esta difícil situación que enfrenta desde hace varios meses.

Comentó que también le llamó un médico y le dijo que después platicaría con ella de su caso, pues Julissa tiene anemia y esto le ha provocado que no pueda moverse, por lo que la mayor parte del tiempo lo pasa en cama y en algunas ocasiones en la silla de ruedas.

Ella y su padre, de 70 años, instalan frente a su vivienda un puesto de venta de artículos usados, pero ahora debido a la pandemia por Covid-19 y las restricciones implementadas por las autoridades, no pueden salir a vender mucho tiempo, por lo que el ingreso es menor.

“Desde hace tiempo mi papá y yo nos dedicamos a la venta de segundas, principalmente herramienta, ropa y calzado; los colocamos frente a la casa y la gente ya sabe, viene y escoge de lo que tenemos, pero desde hace casi seis meses es muy poco lo que sacamos de las ventas”, expresa.

Con el dinero que obtienen por los artículos usados deben comprar alimentos y gas LP, pero además está el pago de los servicios de agua y electricidad, por eso solicitó la ayuda de la comunidad.

Ella y su padre viven en la calle Santa Teresa Maestros Estatales 880, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Para ayudarle, pueden depositar a la cuenta de débito de BanCoppel con el número 4169-1604-2392-4779. Para comunicarse con ella, se le puede llamar al teléfono (656) 481-1341.