Se solidariza hondureño con compatriotas hospitalizados

Ciudad Juárez.— La solidaridad del migrante hondureño Geovanny Escobar Aguilar lo impulsó a buscar a uno de sus 11 compatriotas que se encuentran internados graves en el Hospital General.

El entrevistado se dio cuenta de que Juan Carlos Trochez Aguilar, de 23 años de edad, está en la lista de personas graves y cree que pudiera ser su familiar.

“Estoy aquí para ver si me dicen algo, o a ver qué pasa, si es un familiar, aunque sea lejano, es por solidaridad también porque es un compatriota mío, un paisano, cómo no me voy a preocupar, eso es lo que tenemos los hondureños, que somos unidos y nos procuramos ente nosotros”, dijo Escobar Aguilar.

Contó que desde que se enteró del siniestro acudió al nosocomio, pero no pudo obtener información sobre Juan Carlos, y su madre, quien radica en Honduras, le habló para que buscara la forma de saber si es uno de sus familiares.

“Chécate ese nombre, así me dijeron porque pudiera ser tu familiar o un primo segundo, o para ver qué pasa, quizá sea alguien lejano, o que conozca, y si no, yo sólo quiero que sepa que no está solo”, manifestó el entrevistado.

En esta ciudad radican otras cinco personas quienes también son parte de su familia, y al igual que él se encuentran preocupadas por la situación que está pasando el migrante lesionado, dijo Escobar.

“Me estuvieron llamando y preguntando muy preocupados porque pensaron que pudiera ser mi familiar o que pudiera ser yo mismo, porque pude haber estado ahí, también he estado en algunos albergues”, dijo el entrevistado.

Platicó que desde hace siete meses llego a Ciudad Juárez y se ha mantenido mediante su trabajo como pintor, pero actualmente ya terminó con su contrato, así que sale a las calles aledañas del Hospital General para buscar la manera de sustentarse, y se mantiene en esa zona para quedarse a dormir en un automóvil, lo que también le ha permitido mantenerse cerca en caso de que haya más información sobre sus compatriotas.