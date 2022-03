Se satura punto para regularizar ‘chuecos’

Ciudad Juárez.— La importación de vehículos “chuecos” ha causado una serie de inconformidades por parte de los usuarios, principalmente por los costos cobrados por agentes aduanales, los horarios de operación de la Aduana y los largos tiempos de espera en el puente internacional de Guadalupe-Tornillo.

Tan sólo ayer, ciudadanos reportaron filas kilométricas en el cruce internacional para esperar ser atendidos y culminar su trámite; algunos de ellos permanecieron en la línea durante casi 10 horas y sin poder resolver su situación.

PUBLICIDAD

“Llegamos desde las 4:00 am y nos quedamos a medio kilómetro de llegar al puente, ya no alcanzamos a entrar, se nos hace injusto que cierren la Aduana muy temprano, sólo la abren de 8:00 a 1:00 pm y ya se quedó mucha gente sin hacer su trámite y nos vamos a tener que quedar a dormir aquí para que no nos ganen lugar, ojalá y la autoridad pusiera atención aquí”, comentó Ramón Rodríguez, uno de los usuarios que permanecieron en la línea ayer.

Ramón explicó que hizo el trámite hace dos semanas a través de un agente aduanal, quien le cobró la cantidad de cinco mil pesos y le entregó un documento mal, por lo que tuvieron que rectificar y no fue hasta el sábado pasado cuando se lo entregaron de nueva cuenta, con la instrucción de completar el proceso a más tardar el 1 de marzo, de lo contrario tendría que repetir la solicitud y volver a pagar.

Para Francisco Antonio Villa, asesor en comercio exterior, los cambios realizados al proceso de importación de “chuecos” permiten al usuario hacer el trámite de manera más ágil, dado que puede optar por hacerlo directamente en Registro Público Vehicular (Repuve) o seguir los pasos que se solicitan a través del portal http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple, donde, además, se pueden descargar los formularios necesarios para hacer el procedimiento.

Sin embargo, aun cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció que el proceso para la regularización de autos “chuecos” será a través de los módulos del Repuve y ya no por medio de agentes aduanales, personal del organismo federal en el estado indicó que todavía desconocen cuál será la logística a seguir para atender a los usuarios.

De acuerdo con el Artículo 6 del decreto publicado en el DOF, para tramitar la regularización el propietario del vehículo debe presentar al Repuve, a través de medios electrónicos o módulos de inscripción instalados para tal efecto, la manifestación bajo protesta de decir verdad para iniciar el proceso.

Además, el interesado deberá presentar los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que refiere el artículo 3, fracción V del decreto.

Una vez que el Repuve reciba los documentos, de forma inmediata deberán ser remitidos vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con lo que se tendrá acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos, según explica el decreto.

Por otra parte, en el Artículo 7 se indica que el Repuve emitirá la constancia de inscripción, que consiste en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de éste en los términos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.

Para realizar el pegado del engomado, el propietario del vehículo presentará físicamente la unidad, por única ocasión, en los módulos de inscripción vehicular que para tal efecto establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con las entidades federativas mediante la celebración de convenios.

Aun así, a pesar de lo anterior, personal de Repuve en Chihuahua dijo que se espera que en el transcurso de la presente semana se pueda definir la dinámica a seguir para comenzar a brindar atención a los usuarios, ya que hasta ayer aún se desconocía el procedimiento.