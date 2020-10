Se salvan del virus 12 centroamericanos

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Con el apoyo de la Red de Asistencia Humanitaria Binacional, 12 migrantes centroamericanos que viven en casas de renta en Ciudad Juárez han logrado vencer el nuevo coronavirus (Covid-19) durante las últimas semanas, mientras que cuatro más se encuentran actualmente aislados.

De acuerdo con Cristina Coronado, integrante de Movilidad Humana Diocesana, de los cuatro positivos confirmados, dos son asintomáticos y dos más sólo tienen síntomas leves.

Se trata de migrantes retornados de Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México” o “Permanecer en México”, de los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), para que esperen en Ciudad Juárez sus audiencias ante la Corte de Inmigración de El Paso, la cual se encuentra cerrada debido a la pandemia desde marzo.

Se encuentran en casa de renta

La activista destacó que gracias a un fondo creado por la red binacional, se cuenta con pruebas de Covid y atención médica, lo que ha prevenido que los migrantes agraven sus síntomas, ya que son atendidos rápidamente por un doctor particular.

“Están en casas de renta, nosotros no hemos acudido a ellos, tenemos un equipo, un fondo de apoyo para pruebas y atención, porque sabemos que está saturado todo. Desde marzo la red hizo un fondo y adquirimos muchas pruebas para detectarlos a tiempo, y eso nos ha ayudado a que empiecen rápido un tratamiento”, destacó.

Dijo que aunque se han realizado muchas pruebas, la mayoría han salido negativas, por lo que actualmente solo han sido confirmados cuatro casos.

Aunque los casos positivos están en sus casas, se les apoya para que no salgan y se mantengan aislados, “es una manera de parar y cortar el riesgo, aislar a la gente, que ya no salgan. Incluso en una familia unas sola persona salió positiva y los demás fueron negativos”, no se contagiaron, destacó.

En la red binacional se encuentran las diócesis de Juárez y El Paso, la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Casa Anunciación de El Paso, la organización de abogados Catholic Legal Immigration Network (Clinic), los Padres Columbanos de El Paso, las hermanas de la congregación El Verbo Encarnado y otras agrupaciones paseñas, quienes desde marzo pasado hicieron un llamado a los migrantes que viven en casas de renta y necesitan alimentos, asesoría legal o tienen síntomas de Covid-19.